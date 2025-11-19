Attualità Savona

Presentata oggi dal Presidente Bucci all’Ospedale San Paolo di Savona la nuova riforma sanitaria

Il Presidente di Regione Liguria Marco Bucci, insieme all’Assessore alla Sanità Massimo Nicolò, al Direttore Generale del Dipartimento Sanità e Servizi Sociali Paolo Bordon e al Direttore Generale di ASL2 Michele Orlando, ha presentato oggi all’Ospedale San Paolo di Savona la nuova riforma sanitaria, che introduce un modello organizzativo più moderno e coordinato per rispondere ai bisogni della popolazione. Alla presentazione è seguito un confronto molto partecipato con i medici di ASL2 che hanno posto domande e chiesto chiarimenti sugli aspetti più tecnici.
Nel corso dell’incontro è stata illustrata la nascita dell’Azienda Tutela Salute Ligure, un’unica azienda sanitaria articolata in cinque aree territoriali – tra cui l’Area Savonese – garantendo continuità dei servizi e maggiore uniformità nelle risposte assistenziali. L’integrazione delle funzioni amministrative in “Liguria Salute” permetterà di liberare risorse da destinare direttamente alla cura. Per la cittadinanza dell’area ASL2 ciò significherà servizi più coordinati, maggiore efficienza e un sistema sanitario più vicino alle esigenze del territorio.

