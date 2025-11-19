Genova, lavoratori Ex-ILVA in sciopero

A Genova è stato indetto uno sciopero dei lavoratori ex-Ilva con assemblea dei davanti allo stabilimento dalle ore 8. I sindacati accusano il Governo di aver messo sul tavolo un piano di dismissione del siderurgico. Il Governo sostiene che “non ci sarà un’estensione ulteriore della cassa integrazione, ma saranno individuati adeguati percorsi di formazione, anche per coloro già in cig”.
