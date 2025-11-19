Politica Savona

Bozzano (Vince Liguria): “La Liguria merita una sanità moderna ed efficiente. Stiamo andando nella direzione giusta”

“Una riforma pensata non per tagliare, ma per migliorare i servizi ai cittadini e mettere al centro i nostri professionisti.” Così il Consigliere Regionale savonese Alessandro Bozzano commenta l’incontro tenutosi oggi all’Ospedale San Paolo con il Presidente Marco Bucci e l’Assessore alla sanità Massimo Nicolò.
La riorganizzazione, che partirà dal 1° gennaio, prevede la creazione di un’unica azienda centrale con funzioni amministrative, mentre rimarranno operative le aree territoriali che finalmente liberate dagli oneri burocratici potranno concentrarsi sui servizi ai pazienti.
Bozzano sottolinea poi i risultati di Asl 2, considerata “la più performante della Liguria” e che nella riorganizzazione sarà per molti aspetti l’esempio da seguire per le altre aree territoriali.

