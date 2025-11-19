Bozzano (Vince Liguria): “La Liguria merita una sanità moderna ed efficiente. Stiamo andando nella direzione giusta”

Posted on

Un tour inconsueto all’interno del prestigioso Museo della Ceramica di Savona per scoprire aspetti meno noti delle ceramiche del nostro territorio, che nascondono un mondo fatto di medicina, fede e magia. E’ questa la proposta dei volontari della Delegazione FAI di Savona e del Gruppo FAI Giovani di Savona per il prossimo sabato 17 dicembre. A […]