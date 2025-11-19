ASL1, Tre giorni di Open Day per la vaccinazione antinfluenzale

Asl1 organizza sul proprio territorio una tre giorni di Open Day dedicata alla vaccinazione contro l’influenza.
Si parte il 21 novembre dalle 12 alle 18 presso il Palasalute di Imperia in via Acquarone, per poi proseguire il 24 novembre presso l’ambulatorio di igiene in via Fiume a Sanremo, dalle 12 alle 18, e infine all’ambulatorio di Villa Olga in corso Genova 88 a Ventimiglia, il 25 novembre dalle 12 alle 18.
Le vaccinazioni offerte saranno un massimo di 60 per giornata vaccinale, la quale ricordiamo, è ad accesso libero senza prenotazione.