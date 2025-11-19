ASL1, Tre giorni di Open Day per la vaccinazione antinfluenzale

Posted on

La Giunta regionale ha stanziato 11 milioni di euro di risorse del Fondo strategico per interventi di rigenerazione, recupero e riqualificazione degli alloggi Erp (edilizia residenziale pubblica) della Liguria, divisi su 3 annualità: 3 milioni per 2023, 4 milioni rispettivamente per il 2024 e il 2025. Il riparto delle risorse dal punto di vista territoriale […]