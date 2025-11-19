Attualità Imperia e provincia

ASL1, Tre giorni di Open Day per la vaccinazione antinfluenzale

Posted on Author Redazione Comment(0)

Asl1 organizza sul proprio territorio una tre giorni di Open Day dedicata alla vaccinazione contro l’influenza.

Si parte il 21 novembre dalle 12 alle 18 presso il Palasalute di Imperia in via Acquarone, per poi proseguire il 24 novembre presso l’ambulatorio di igiene in via Fiume a Sanremo, dalle 12 alle 18, e infine all’ambulatorio di Villa Olga in corso Genova 88 a Ventimiglia, il 25 novembre dalle 12 alle 18.

Le vaccinazioni offerte saranno un massimo di 60 per giornata vaccinale, la quale ricordiamo, è ad accesso libero senza prenotazione.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità

Regione Liguria, stanziati 11 milioni di euro per il recupero la riqualificazione di alloggi ERP

Posted on Author Redazione

La Giunta regionale ha stanziato 11 milioni di euro di risorse del Fondo strategico per interventi di rigenerazione, recupero e riqualificazione degli alloggi Erp (edilizia residenziale pubblica) della Liguria, divisi su 3 annualità: 3 milioni per 2023, 4 milioni rispettivamente per il 2024 e il 2025. Il riparto delle risorse dal punto di vista territoriale […]
Attualità Savona

TPL Linea, “Impegnati per assicurare un servizio completo e in piena sicurezza per gli studenti”

Posted on Author Redazione

Il presidente Simona Sacone e il direttore Giovanni Ferrari Barusso commentano:”Sulla situazione del trasporto scolastico, con diretto riferimento ad alcune segnalazioni e critiche pervenute nei giorni scorsi con la riapertura delle scuole, TPL Linea srl comprende le preoccupazioni per i nostri ragazzi e apprezza le indicazioni che arrivano dall’utenza per migliorare il servizio”. Il presidente […]
Attualità

Tovo San Giacomo, le allerte meteo arrivano vi a SMS

Posted on Author Redazione

Tovo San Giacomo.  Da oggi i cittadini del piccolo borgo savonese compilando un semplice modulo presente sul sito ufficiale del Comune, potranno accedere al servizio di messaggistica sms. In questo modo gli iscritti al servizio riceveranno sul loro numero di cellulare un breve testo informativo, in caso di allerta meteo e/o chiusura delle scuole o […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *