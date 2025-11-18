Cronaca La Spezia e provincia

Luni, 66 enne scomparso da casa: ricerche in corso

Posted on Author Redazione Comment(0)

Sono in corso dalla scorsa notte le ricerche di un uomo di 66 anni scomparso dalla sua abitazione di Luni. A dare l’allarme i famigliari che non l’hanno visto rientrare a casa. Alle ricerche partecipano i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino.

 

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità La Spezia e provincia

Sarzana, Caro bollette: la Giunta stanzia 50mila euro e approva le linee di indirizzo del bando per l’erogazione di contributi

Posted on Author Redazione

La Giunta Ponzanelli ha approvato le linee di indirizzo del bando per l’erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle spese per le utenze e l’acquisto di combustibili ad uso domestico. La Giunta sarzanese, anche alla luce dei notevoli incrementi delle spese per le utenze  determinati dalla crisi energetica conseguente alla guerra in Ucraina, ha raddoppiato […]
Cairo Montenotte Cronaca In Primo Piano

Ciclista muore nei boschi di Rocchetta di Cairo

Posted on Author Redazione

Cairo Montenotte. Un ciclista di 66 anni, Luciano Borgio, é stato stroncato da malore oggi pomeriggio, nei boschi tra Sego e Cairo. La tragedia é accaduta lungo la strada che da Santa Lucia porta al Parco dell’Adelasia. L’uomo, originario di Acqui Terme, era un idraulico di professione, sposato. L’allarme è stato lanciato dai suoi compagni […]
Cronaca

Delegazione Fai del Ponente visita impianti idroelettrici di Tirreno Power

Posted on Author Redazione

Vado Ligure. Oggi la delegazione del Fai del Ponente Ligure con i capi delegazione ha visitato gli impianti idroelettrici di Tirreno Power in Val Roia e la centrale di Airole. La particolarità di questi impianti che risalgono ai primi del Novecento risiede nella presa dacqua che avviene sul lato francese della valle dove è stata […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *