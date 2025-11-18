Luni, 66 enne scomparso da casa: ricerche in corso

Sono in corso dalla scorsa notte le ricerche di un uomo di 66 anni scomparso dalla sua abitazione di Luni. A dare l’allarme i famigliari che non l’hanno visto rientrare a casa. Alle ricerche partecipano i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino.
La Giunta Ponzanelli ha approvato le linee di indirizzo del bando per l’erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle spese per le utenze e l’acquisto di combustibili ad uso domestico. La Giunta sarzanese, anche alla luce dei notevoli incrementi delle spese per le utenze determinati dalla crisi energetica conseguente alla guerra in Ucraina, ha raddoppiato […]
Cairo Montenotte. Un ciclista di 66 anni, Luciano Borgio, é stato stroncato da malore oggi pomeriggio, nei boschi tra Sego e Cairo. La tragedia é accaduta lungo la strada che da Santa Lucia porta al Parco dell’Adelasia. L’uomo, originario di Acqui Terme, era un idraulico di professione, sposato. L’allarme è stato lanciato dai suoi compagni […]
Vado Ligure. Oggi la delegazione del Fai del Ponente Ligure con i capi delegazione ha visitato gli impianti idroelettrici di Tirreno Power in Val Roia e la centrale di Airole. La particolarità di questi impianti che risalgono ai primi del Novecento risiede nella presa dacqua che avviene sul lato francese della valle dove è stata […]