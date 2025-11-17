Attualità Savona

Savona, martedì 18 novembre il ponte mobile della Darsena sarà chiuso per manutenzione

Posted on Author Redazione Comment(0)

Nella giornata di martedì 18 novembre il ponte mobile “Sandro Pertini”nella darsena di Savona sarà chiuso al transito pedonale per consentire lo svolgimento di un intervento di manutenzione ordinaria programmata a cadenza trimestrale.

Le attività dell’intervento riguarderanno principalmente riduttori e motori elettrici, ralle di rotazione e centraline oleodinamiche, oltre alle manutenzioni effettuate settimanalmente per monitorare il corretto funzionamento del sistema di apertura e chiusura del pontile.

Durante i lavori sarà sempre garantito il passaggio ai natanti da diporto, alla pesca professionale e alle altre attività nautiche presenti nella darsena.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità

Irpef agricola, il 99% delle aziende agricole ligure è esonerato

Posted on Author Redazione

Se in Italia le aziende agricole a beneficiare dell’esonero totale dell’Irpef sono il 90%, in Liguria rappresentano ben il 99%, tra quelle soggette al pagamento dell’imposta sui redditi dominicali e agrari. Sul resto della platea l’esenzione verrà invece calcolata in forma progressiva e riguarderà il totale regionale delle 1476 imprese agricole professionali e coltivatori diretti. È […]
Attualità Genova Politica

Ponte Morandi, Mattarella: “Il trascorrere del tempo non attenua il peso delle responsabilità”

Posted on Author Redazione

“Il trascorrere del tempo non attenua il peso delle responsabilità per quanto accaduto. Ed è responsabilità fare giustizia, completando l’iter processuale, con l’accertamento definitivo delle circostanze, delle colpe, delle disfunzioni, delle omissioni”. Così il presidente della Repubblica nel messaggio per il quinto anniversario del crollo del Ponte Morandi a Genova. “Una vicenda -dichiara ancora il […]
Attualità Genova

Sanità, l’assessore regionale Nicolò: ” Regione Liguria, in condivisione con il Tavolo Sociosanitario, sta organizzando un gruppo di lavoro per la revisione e l’aggiornamento del Manuale di autorizzazione”

Posted on Author Redazione

«Regione Liguria, in condivisione con il Tavolo Sociosanitario, sta organizzando un gruppo di lavoro per la revisione e l’aggiornamento del Manuale di autorizzazione al fine di rivedere gli standard organizzativi delle strutture esistenti e di valutare nuovi eventuali setting assistenziali. È infatti in corso la revisione del fabbisogno dei posti letto che attualmente rappresentano l’ […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *