Attualità Genova

Pari opportunità, il Comune di Genova aderisce al “Transgender Day of Remembrance”

Posted on Author Redazione Comment(0)

La giunta comunale, su proposta dell’assessora alle Pari opportunità Rita Bruzzone, ha deciso di aderire al T-DOR – Transgender Day of Remembrance, che dal 1998 ricorre in tutto il mondo ogni 20 novembre, in ricordo delle persone trans e non binarie vittime di violenza transfobica.

 

Il T-Dor, infatti, è stato introdotto per la prima volta da Gwendolyn Ann Smith in ricordo di una donna trans americana, Rita Hester, il cui assassinio diede avvio, nel 1998, al progetto web “Remembering Our Dead” e, nel 1999, a una veglia a lume di candela a San Francisco. Da allora l’evento è cresciuto fino a comprendere commemorazioni in centinaia di città in tutto il mondo.

 

Non solo una giornata di ricordo, ma anche un’opportunità per sensibilizzare la cittadinanza sul contrasto alla transfobia in tutte le sue forme. «Solo quest’anno i suicidi accertati di persone trans e non binarie, in Italia, sono stati tre: tre episodi gravissimi in cui tre persone si sono tolte la vita a causa della loro identità di genere – spiega l’assessora Rita Bruzzone – Viviamo in un Paese in cui l’omolesbobitransfobia è purtroppo all’ordine del giorno e nel quale le persone trans subiscono una doppia stigmatizzazione e discriminazione, insieme alle persone non binarie. Da anni, ormai, è in corso un attacco feroce alle identità trans da parte di una certa frangia della società, anche attraverso una comunicazione diffamatoria e fuorviante».

 

Per l’assessora, «riconoscere questa giornata, che per la nostra amministrazione ha un fortissimo valore civico, è un atto dovuto per accendere i riflettori e ricordare una strage silenziosa che è nostro compito, della politica e della società civile, cercare di interrompere. Il Comune di Genova si impegna con azioni concrete al contrasto della transfobia nel territorio comunale: inizieremo, infatti, con l’introduzione dell’identità alias nel Comune e in tutti gli enti para-comunali per far sì che le persone trans e non binarie abbiano facilmente accesso al mondo del lavoro e, come utenti, non debbano sottoporsi a coming out obbligatori, ma possano vivere la loro identità di genere liberamente», conclude l’assessora.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità

Noli, bando di concorso per una licenza taxi

Posted on Author Redazione

Noli. Il Comune di Noli ha lanciato un bando di assegnazione di una licenza per taxi. La modulistica per partecipare è scaricabile direttamente dal sito del Comune mentre per le tempistiche è necessario fare riferimento al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Tra i requisiti c’è l’assenza di altra licenza analoga in un altro comune e la presenza […]
Alassio Attualità

Alassio, vendita il complesso di via Adelasia ad Alassio, denominato ex struttura sanitaria dialisi

Posted on Author Redazione

E’ stato sottoscritto oggi il contratto di vendita con un gruppo di Milano, la Ducale SpA, per il complesso di via Adelasia ad Alassio, denominato ex struttura sanitaria dialisi, per un ammontare di 6,7 milioni di euro. L’operazione voluta da Regione Liguria e portata a termine da ARTE Genova si inserisce nel percorso di cartolarizzazione […]
Attualità Genova e provincia In Primo Piano

Busalla, si allungano i tempi di riapertura della SS 35 Dei Giovi

Posted on Author Redazione

Si allungano i tempi di riapertura della SS 35 del passo dei Giovi nella zona di Busalla. La strada è chiusa da lunedì a causa della frana che si è abbattuta all’alba del 27 gennaio. Gli operai e tecnici di Anas stanno operando per mettere in sicurezza il versante nel minor tempo possibile. Informazioni sull'autore […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *