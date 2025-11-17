Cronaca Genova

Incidente sabato notte tra Sestri Levante e Deiva M., due ragazzi restano gravi in prognosi riservata

L’ASL 3 ha diramato un comunicato in cui si fa il punto della situazione sulle condizioni di salute dei tre ragazzi coinvolti in un grave incidente sabato notte tra Sestri Levante e Deiva Mrina. Due di loro si trovano attualmente ricoverati presso la Rianimazione al 3° piano del Monoblocco. Entrambi 19enni, entrambi stabili nella loro gravità. Prognosi sempre riservata.

Il terzo ragazzo, 18enne, è in via di dimissioni dal reparto di Neurochirurgia per trasferimento presso la Chirurgia Maxillo-Facciale diretta dal dottor Bernardo Bianchi, dove verrà sottoposto a valutazione in previsione di potenziale intervento chirurgico per riduzione di frattura dello zigomo.

