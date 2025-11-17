Alassio, crolla il muro di una villa privata: senso unico alternato tra Alassio e Testico

Nuovo crollo dovuto alle forti piogge. Il Muro di Villa Costabella lungo la Sp 18 Alassio–Testico ha ceduto in parte. Per garantire il transito in sicurezza, sarà installato provvisoriamente un nuovo semaforo che consentirà la circolazione a senso unico alternato.
Andora, cade dal terrazzo e fa un volo di tre metri: in codice giallo al “Santa Corona”
Un ragazzo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale “Santa Corona” di Pietra Ligure dopo essere caduto da un terrazzo per cause da accertare e aver compiuto un volo di circa tre metri. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Andora e il 118 Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Alassio, francese denunciata per furto
Alassio. È stata denunciata a piede libero dalla polizia di stato una francese di 47 anni con precedenti per reati contro il patrimonio. La donna era solita recarsi ad Alassio, per il suo personale shopping ma sempre senza pagare la merce. Notata da un commerciantr che ha avvisato i Carabinieri, la donna è stata rintracciata in piazza Sant’Ambrogio […]
Davagna, nuova frana a Marsiglia e strada nuovamente chiusa
Nuovo smottamento a Davagna nella zona di Marsiglia dove martedì scorso si è abbattuta una frana. In giornata è previsto un nuovo sopralluogo. I tecnici sono al lavoro per permettere, entro la tarda mattinata, l’apertura di un passaggio per i mezzi di soccorso. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts