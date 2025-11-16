Attualità Genova Genova e provincia Imperia e provincia In Primo Piano La Spezia e provincia Savona

Giornata Vittime della Strada: in Liguria aumentano i morti in autostrada

Nella Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, istituita dall’Onu nel 2005 si fa il punto della situazione per quanto riguarda le strade italiane e le vittime. Nonostante una riduzione del 60% delle vittime dal 2001. In tutti questo la Liguria è la regione dove il peso degli incidenti mortali autostradali è più alto rispetto al totale dei decessi stradali.

Delle 62 persone che hanno perso la vita sulle strade liguri nel 2024, ben 13 sono decedute in autostrada: il 21% del totale regionale, la percentuale più elevata d’Italia. Un dato che spicca considerando che a livello nazionale solo l’8,4% dei 3.030 incidenti mortali avviene sulla rete ad alta velocità.

Dietro la Liguria si posizionano Sicilia (12,5%), Friuli Venezia Giulia (12,3%) e Toscana (12,2%). All’estremo opposto, tre regioni hanno registrato zero vittime in autostrada: Valle d’Aosta, Molise e Sardegna.

 

