Cronaca Genova

Genova, allagati i fondi del grattacielo di Via Dante: lo stabile è senza corrente

Posted on Author Redazione Comment(0)

A causa delle forti piogge il grattacielo di Via Dante a Genova è rimasto senza corrente a causa dell’allagamento dei fondi dove si trovano i quadri elettrici dello stabile alto 30 piani.  Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le pompe idrovore per svuotare i vani allagati.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cairo Montenotte Cronaca

Morta l'ostetrica Gatti, aveva esercitato per 50 anni a Cairo

Posted on Author Redazione

Cairo Montenotte. Si svolgeranno oggi alle 14,30 presso la chiesa parrocchiale San Lorenzo di Cairo i funerali di Maria Teresa Gatti, mancata a Cairo a 87 anni. La dottoressa Gatti era molto conosciuta in paese per aver svolto la professione di ostetrica per una cinquantina d’anni. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Cronaca Savona

Savona, tetto a fuoco in Via Cimavalle

Posted on Author Redazione

Savona. Un malfunzionamento della canna fumaria è all’origine di un incendio che ha interessato il tetto di un alloggio in Via Cimavalle. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno domato il rogo in breve tempo. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Celle Ligure Cronaca

Celle Ligure, maxi sequestro di merce abusiva in spiaggia

Posted on Author Redazione

Celle Ligure.  Oggi pomeriggio i Vigili hanno sequestrato sulle spiagge della cittadina rivierasca della merce che veniva venduta abusivamente. La merce, 352 costumi, è stata confiscata a un cittadino di origine marocchina.   Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *