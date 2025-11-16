Genova, allagati i fondi del grattacielo di Via Dante: lo stabile è senza corrente

A causa delle forti piogge il grattacielo di Via Dante a Genova è rimasto senza corrente a causa dell’allagamento dei fondi dove si trovano i quadri elettrici dello stabile alto 30 piani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le pompe idrovore per svuotare i vani allagati.
Articoli correlati
Morta l'ostetrica Gatti, aveva esercitato per 50 anni a Cairo
Cairo Montenotte. Si svolgeranno oggi alle 14,30 presso la chiesa parrocchiale San Lorenzo di Cairo i funerali di Maria Teresa Gatti, mancata a Cairo a 87 anni. La dottoressa Gatti era molto conosciuta in paese per aver svolto la professione di ostetrica per una cinquantina d'anni.
Savona, tetto a fuoco in Via Cimavalle
Savona. Un malfunzionamento della canna fumaria è all'origine di un incendio che ha interessato il tetto di un alloggio in Via Cimavalle. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco che hanno domato il rogo in breve tempo.
Celle Ligure, maxi sequestro di merce abusiva in spiaggia
Celle Ligure. Oggi pomeriggio i Vigili hanno sequestrato sulle spiagge della cittadina rivierasca della merce che veniva venduta abusivamente. La merce, 352 costumi, è stata confiscata a un cittadino di origine marocchina.