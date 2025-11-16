Attualità Formazione Genova

Festival Orientamenti 2025, protagonisti i “Dreamers”con le loro storie

Posted on Author Redazione Comment(0)

Ci sono scelte che cambiano la vita, e ci sono incontri che aiutano a farle. È da questa idea che nasce la sezione “Dreamers” del Festival Orientamenti 2025, il grande evento nazionale promosso dalla Regione Liguria e dedicato a orientamento, formazione e lavoro.

I “Dreamers” sono figure che, con la loro esperienza personale e professionale, raccontano ai giovani come passione, determinazione e curiosità possano trasformarsi in progetti concreti e in scelte di futuro. Dai maestri dell’artigianato ai grandi nomi della scienza, della cultura e dello sport, ogni incontro è un’occasione di confronto e ispirazione per studenti, famiglie e docenti.

Tra i protagonisti dell’edizione 2025 ci saranno volti molto attesi: Iginio Massari, simbolo dell’eccellenza artigiana italiana, Amalia Ercoli Finzi, pioniera della ricerca aerospaziale, Alessandro D’Avenia, scrittore e docente che ha fatto della parola uno strumento di crescita, e Giovanna Botteri, giornalista che racconta il mondo con sguardo attento e autentico.

Accanto a loro, anche il Garante per la protezione dei dati personali, che porterà una riflessione sul valore della privacy e della libertà digitale nell’era dell’intelligenza artificiale, e un gruppo di ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), pronti a mostrare come scienza e tecnologia possano dialogare con la curiosità dei più giovani, tra robotica, ricerca e inclusione.

Tre grandi temi per orientarsi tra passioni e competenze

Anche quest’anno gli eventi e gli ospiti del Festival seguiranno il filo immaginario di tre grandi aree che racchiudono le aspirazioni e gli interessi umani:

HUMAN, dedicata alle competenze umanistiche e artistiche, alla linguistica, alle scienze sociali e giuridiche, ai saperi che mettono al centro la relazione.

STEM, che riunisce scienza, tecnologia, matematica e innovazione, con uno sguardo alle sfide del futuro come la transizione ecologica e l’intelligenza artificiale.

HANDS, lo spazio del saper fare e dell’intelligenza delle mani: l’universo artigiano, tecnico e produttivo che affonda le radici nella tradizione ma guarda con coraggio al domani.

Ogni Dreamer incarna una di queste dimensioni, offrendo ai ragazzi modelli diversi ma complementari di realizzazione personale.

Un invito ad ascoltare, scoprire, scegliere

L’opportunità di incontrare grandi Dreamers è il cuore ispirazionale del Festival Orientamenti: un luogo dove le storie diventano strumento di orientamento, dove la curiosità si trasforma in consapevolezza, e dove anche i genitori possono trovare nuove chiavi per accompagnare i propri figli nelle scelte per il futuro.

Ingresso gratuito – registrazione online

La partecipazione agli incontri è gratuita. È possibile consultare il programma e iscriversi al link www.orientamenti.regione.liguria.it.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Politica

Savona, 163.000 euro alla Compagnia portuale “Pippo Rebagliati” per la formazione e il reimpiego del personale

Posted on Author Redazione

E’ stato approvato dal Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale il contributo da 163mila euro a favore della Compagnia portuale CULP “Pippo Rebagliati” relativo al periodo ottobre-dicembre 2022 per la formazione e il reimpiego in altre mansioni del personale totalmente o parzialmente inidoneo allo svolgimento delle operazione e dei servizi portuali. Le novità non sono però […]
Cronaca Genova

Genova, vuole passare la notte con la sua ex ma al suo rifiuto la picchia: arrestato 40 enne

Posted on Author Redazione

Una donna ha chiamato il 112 raccontando di essere stata aggredita dall’ex fidanzato dopo una serata trascorsa insieme ad alcuni amici. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’ex fidanzato di 45 anni ha preteso di passare la notte con lei, al suo rifiuto è nata una violenta lite, al culmine della quale l’uomo ha aggredito la […]
Attualità Imperia e provincia

Imperia, Polizia Provinciale, netto incremento dei servizi, degli interventi e dei controlli

Posted on Author Redazione

Nel 2022 e nel 2023 quasi 182 mila sanzioni per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza viabilistica, ovvero quasi il doppio rispetto al biennio 2020-2021. Più che raddoppiate le ore impiegate per i controlli sui passi carrai. Il Presidente Claudio Scajola: <Un presidio importante per la sicurezza sul territorio>. Rispetto al biennio 2021-2022 […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *