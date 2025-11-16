Con il nuovo decreto Semplificazione gli over 70 non dovranno più rinnovare la Carta d’Identità

Il nuovo decreto Semplificazioni in arrivo in Parlamento introduce una riforma destinata a interessare milioni di cittadini: la carta d’identità diventerà permanente – o comunque con validità estremamente prolungata – per chi ha superato i settant’anni. L’annuncio è arrivato dal ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, intervenuto a “Next Economy”.
Tuttavia, diversi aspetti operativi attendono ancora chiarimenti. Uno dei punti più delicati riguarda chi si trova in una fascia d’età di transizione: un cittadino che oggi ha 61 anni e la cui carta scadrà esattamente al compimento dei 70 dovrà effettuare un ultimo rinnovo o il documento attuale rimarrà automaticamente valido? Altrettanto rilevante è la questione degli aggiornamenti: fotografia, indirizzo di residenza e stato civile possono cambiare anche in età avanzata, e il decreto dovrà specificare come gestire queste variazioni senza obbligo di rinnovo completo.