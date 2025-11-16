Posted on

Un docente di Savona è indagato a piede libero con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Nel suo computer, gli investigatori della Polizia postale hanno scoperto circa 20 mila file, tra immagini e video di pornografia minorile. L’indagine si inserisce nell’ambito di una più ampia operazione condotta falla Polizia Postale denominata “Dark Seeder”, coordinata dal […]