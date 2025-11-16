Un docente di Savona è indagato a piede libero con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Nel suo computer, gli investigatori della Polizia postale hanno scoperto circa 20 mila file, tra immagini e video di pornografia minorile. L’indagine si inserisce nell’ambito di una più ampia operazione condotta falla Polizia Postale denominata “Dark Seeder”, coordinata dal […]
Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure e Varazze, i quattro Comuni del levante savonese, si uniscono per realizzare un mercatino di artigianato, opere dell’ingegno, collezionismo e brocante, curato dal Consorzio Promotur. Dopo l’esperienza di Quattro Città, Cento Piazze, Mille Colori, nel mese di marzo 2016 è cominciata la nuova avventura del mercatino itinerante, che toccherà […]
Il passaggio dall’ora solare a quella legale è pensato per regalarci un’ora di luce in più Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2020 torna l’ora legale. Alle 02:00 in punto le lancette di tutti gli orologi analogici dovranno essere spostate in avanti di 60 minuti, segnando quindi le 03:00. Il passaggio dall’ora solare […]