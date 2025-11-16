Calcio, Serie D: risultati e classifica dopo la 12° giornata: 4 partite rinviate per maltempo

SERIE D GIRONE A RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 12°GIORNATA
Celle V.-Asti rinviata
Club Milano-Lavagnese 2-0
Derthona-NovaRomentino 3-0
Ligorna-Valenzana 2-0
Saluzzo-Biellese 1-0
Vado-Gozzano rinviata
Varese-Sanremese 3-2
Imperia-Cairese rinviata
Sestri Levante-Chisola rinviata
CLASSIFICA Vado 28; Chisola 26; Ligorna 25; Saluzzo 20; Varese 19; Sestri Levante, Biellese 18; Derthona 17; Valenzana 16; Asti, Lavagnese 15; Celle V. 12; Gozzano, Sanremese, Club Milano 11; Cairese 9; Imperia, NovaRomentino 8