Calcio, Serie D: risultati e classifica dopo la 12° giornata: 4 partite rinviate per maltempo

SERIE D GIRONE A RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA  12°GIORNATA

Celle V.-Asti  rinviata

Club Milano-Lavagnese 2-0

Derthona-NovaRomentino 3-0

Ligorna-Valenzana 2-0

Saluzzo-Biellese 1-0

Vado-Gozzano rinviata

Varese-Sanremese 3-2

Imperia-Cairese rinviata

Sestri Levante-Chisola rinviata

CLASSIFICA Vado 28; Chisola 26; Ligorna 25; Saluzzo 20; Varese 19; Sestri Levante, Biellese 18; Derthona 17; Valenzana 16; Asti, Lavagnese 15; Celle V. 12; Gozzano, Sanremese, Club Milano 11; Cairese 9; Imperia, NovaRomentino 8

