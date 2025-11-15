Savona, da lunedì al via i lavori sulla strada di scorrimento veloce Vado-Quiliano

Da lunedì 17 novembre al via i lavori sulla strada di scorrimento veloce Savona-Quiliano-Vado. Gli interventi prevedono l’asfaltatura, con l’occupazione alternata di una sola corsia, in entrambe le semicarreggiate, la realizzazione dei giunti di dilatazione del viadotto Ferraris, con la temporanea sospensione della circolazione nel tratto interessato e la deviazione del traffico con direzione ponente-levante lungo percorso alternativo interamente nel comune vadese, mentre per la direzione levante –ponente attraverso il percorso alternativo costituito dall’uscita dallo svincolo Conad Centro Nord, Via Solcasso, Via Diaz, Via Ferraris e rientro in Via Sardegna.
