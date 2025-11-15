Savona, allerta arancione. Domenica annulata l’Half Marathon e anticipata alle 10.30 la Rari Nantes

Posted on

Per lo Spezia è già tempo di esami, e il confronto diretto contro il Venezia è un appuntamento da non sbagliare. La squadra di Thiago Motta dopo l’incoraggiante pareggio di Cagliari alla prima giornata è stata cancellata dal campo all’Olimpico contro la LAzio perdendo 6-1 ed è stata punita in casa allo scadere dall’Udinese in […]