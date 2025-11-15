Savona, allerta arancione. Domenica annulata l’Half Marathon e anticipata alle 10.30 la Rari Nantes

Il maltempo previsto per domenica con l’allerta arancione su tutto il territorio ligure ha costretto all’annullamento della Savona Half Marathon prevista nella mattinata di domani, alla piscina Zanelli invece la partita di pallanuoto tra la R.N. Savona e Trieste è stata anticipata alle 10.30
Articoli correlati
Calcio, lo Spezia in Laguna per non affondare
Per lo Spezia è già tempo di esami, e il confronto diretto contro il Venezia è un appuntamento da non sbagliare. La squadra di Thiago Motta dopo l’incoraggiante pareggio di Cagliari alla prima giornata è stata cancellata dal campo all’Olimpico contro la LAzio perdendo 6-1 ed è stata punita in casa allo scadere dall’Udinese in […]
#Quandolibulloèunatigredicarta, un convegno al Chiabrera di Savona
Savona. Sabato 22 aprile alle 15 nell’Aula Magna del Liceo Chiabrera in via Aonzo 5, l’associazione Medicina Democratica in collaborazione con UBIK organizza l’assemblea aperta #quandolibulloèunatigredicarta. Partecipano Dr. Nicola Policicchio Psicologo psicotererapeuta Riflessioni per rileggere i fenomeni di aggressività e di “bullismo” in un’ottica più ampia, aprendo la possibilità di nuove forme di comprensione e […]
TPL Linea, FILT CGIL organizza un corso gratuito di preparazione alla selezione
La FILT CGIL organizza un corso gratuito di preparazione alla selezione effettuata da TPL Linea per le assunzioni di autisti. In tale ottica si invitano gli interessati a manifestare il proprio interesse ai numeri: 3429986881 Simone Turcotto (per il bacino del levante); 3425232428 Massimo Nari (per ponente e valbormida) In base alle adesioni verranno programmate più serate […]