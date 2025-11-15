Economia Genova Genova e provincia Imperia e provincia La Spezia e provincia Savona

Regione Liguria, nuovo bando a sostegno delle imprese dei comuni liguri con meno di 5.000 abitanti

“Dal 24 novembre, e fino a esaurimento risorse, le imprese dei piccoli Comuni dell’entroterra potranno tornare a chiedere gli incentivi regionali a copertura delle spese sostenute nel 2024 per canoni di locazione e utenze”.

Ad annunciarlo è il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, in merito alla nuova misura da 522mila euro, inserita nell’ambito della legge regionale n.6 del 2025, in favore dei settori dell’artigianato, del commercio e dei servizi localizzati in Comuni non costieri con popolazione entro i 5 mila abitanti.

“Si tratta di una seconda finestra di un bando che ha già suscitato, nella sua prima finestra, l’interesse di 1210 attività, per una richiesta economica superiore ai 4 milioni di euro. L’obiettivo – specifica il consigliere delegato Piana – è quello di sostenere da un lato quelle attività che svolgono già oggi un presidio economico e sociale nei piccoli comuni, e, dall’altro, favorire l’apertura di nuovi negozi. In questa direzione, e in parallelo a questa misura, va il bando gestito dalla Camera di Commercio di Genova con cui accompagniamo per cinque anni, con contributi che possono raggiungere i 300 euro mensili, le nuove aperture nei 134 comuni liguri entro i 2500 abitanti”.

Sarà possibile presentare domanda accedendo al sistema “Bandi On Line” di Filse.

