Morte Franco Orsi, Vaccarezza (FI): “Sono colpito più di quanto io stesso voglia ammettere”

“La Tua partenza, caro Franco, mi ha colpito forse più di quanto io stesso voglia ammettere.

E scrivo di Te, di noi, oggi, per il semplice motivo che VOGLIO farlo.

Oggi la provincia di Savona si ferma per salutare uno dei suoi figli più importanti, un uomo che ha fatto dell’amore per il territorio ben più di una missione.

Caro Franco, sono state scritte tantissime cose su di te in questi giorni.

Proverò con queste poche parole a ricordare ciò che sei stato non solo per me ma per tutti quelli che hanno avuto l’opportunità di conoscerti”. Lo scrive sui social Angelo Vaccarezza, consigliere di maggioranza in Regione.

“Avevi visione, quella visione con cui immaginavi un futuro in cui i problemi erano uno stimolo ad andare avanti, a crescere.

Con te ho davvero condiviso un lungo percorso: dal giovanile della DC, a Forza Italia, al PDL.

Abbiamo vissuto insieme moltissime battaglie, ci siamo allontanati, a volte anche in maniera dura.

Credo che i rapporti fatti solo di armonia non siano mai davvero reali, anzi, ne apprezzo molto anche la parte più ruvida; mostrano chi abbiamo di fronte.

E so, con te, di aver vissuto l’esperienza di un uomo di valore.

Di tutte le immagini che ho sfogliato in questi giorni, da quando una telefonata di Maurizio, alle 6 del mattino mi ha annunciato quello che era successo, ho scelto quella che mi ha riportato agli anni più importanti delle nostre vite; tu giovane Senatore, io Sindaco di Loano candidato alla presidenza della provincia, in un momento difficilissimo, quello della ricusazione della lista del PDL e del caos che ne segui’.

Molti scelsero in quel frangente di “abbandonare” la nave.

Tu no.

Tu mi dicesti di non mollare, di chiamare la nostra gente, che non me ne sarei pentito.

Quel giorno, un Priamar stracolmo ci accolse, pieno dei volti e delle voci di tutti coloro che ci incoraggiavano a non mollare.

Senza di te, senza la tua forza e la tua determinazione forse non avremmo raggiunto quel risultato.

Senza di te, molte cose nella politica savonese non sarebbero accadute, o comunque, sarebbero andate in modo diverso.

Eri coraggioso, e orgogliosamente coerente con le tue idee.

Non esiste e non esisterà più un uomo come te; avevamo ancora bisogno della tua esperienza, della tua preparazione. Quest’estate ero venuto a salutarti nella tua azienda, l’ultima delle tue creature, il tuo luogo del cuore.

Ciao Franco: di te, non mi dimenticherò mai”, conclude Vaccarezza.

Informazioni sull'autore del post