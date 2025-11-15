Cronaca Genova Genova e provincia Imperia e provincia In Primo Piano La Spezia e provincia Savona

Meteo, domenica da allerta arancione su tutta la Liguria

Posted on Author Redazione Comment(0)

Arpal ha emesso il bollettino meteo che prevede violenti piogge per la giornata di domani, domenica 16 novembre su tutta la Liguria da Ponente e Levante, entroterra compresi. Nel Ponente (zona A) e in Val Bormida (zona D, per i bacini piccoli e medi) scatterà l’allerta gialla dalle 6.00 alle 12.00, poi passerà ad arancione dalle 12.00 alle 18.00 e di nuovo gialla dalle 18.00 alle 22.00. Per i bacini grandi di entrambe le aree sarà gialla dalle 9.00 alle 23.59 di domani. Per oggi, sabato 15 novembre, in zona D, l’allerta gialla è stata prolungata dalle 18.00 alle 20.00 per i bacini piccoli e medi.

Nella zona B è stata prolungata l’allerta gialla da oggi, 15 novembre alle 18.00 fino a domani, domenica 16 novembre alle 12.00 e diventerà arancione fino alle 21.00, la gialla si concluderà alle 22.00.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca In Primo Piano

Coronavirus, in Liguria quasi 200 casi in più nelle ultime 24 ore

Posted on Author Redazione

Casi totali da inizio emergenza = 14.670 (+196)? di cui 2.011 individuati da screening e 12.659 in pazienti sintomatici ? Attualmente positivi = 3.926 (+137)? 225 (+2) in ospedale (di cui 26 in terapia intensiva / UTI, -2)? 2.050 in isolamento domiciliare (+118) ℹ️ Nuovi positivi:? 7 Asl1 (3 contatto di caso confermato, 4 attività di screening)? 23 Asl2 (12 contatto di […]
Cronaca La Spezia e provincia

La Spezia, restano gravi le condizioni del tifoso caduto nel fossato dello stadio durante Spezia-Bari

Posted on Author Redazione

Restano gravi le  condizioni di salute del tifoso dello Spezia di 53 anni che ieri sera è precipitato in un fossato dello stadio Picco, durante Spezia e Bari. L’uomo ha compiuto un volo di circa 2 metri ed è stato soccorso da vigili del fuoco e personale medico che lo hanno trasportato in ospedale. Informazioni […]
Cronaca

Disastro aereo a Montenotte: la Procura apre una inchiesta

Posted on Author Redazione

Savona. E’ stato aperto un fascicolo contro ignoti per disastro aereo. Questo quanto deciso dalla Procura per l’aereo abbattutosi ieri pomeriggio nella zona di Montenotte nell’entroterra savonese. Nel disastro ha perso la vita Emidio Paolini, di origini greche, ma da anni residente a Terracina nel Lazio. Probabilmente non sarà eseguita alcuna autopsia sul cadavere dell’anziano, […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *