Meteo, domenica da allerta arancione su tutta la Liguria

Arpal ha emesso il bollettino meteo che prevede violenti piogge per la giornata di domani, domenica 16 novembre su tutta la Liguria da Ponente e Levante, entroterra compresi. Nel Ponente (zona A) e in Val Bormida (zona D, per i bacini piccoli e medi) scatterà l’allerta gialla dalle 6.00 alle 12.00, poi passerà ad arancione dalle 12.00 alle 18.00 e di nuovo gialla dalle 18.00 alle 22.00. Per i bacini grandi di entrambe le aree sarà gialla dalle 9.00 alle 23.59 di domani. Per oggi, sabato 15 novembre, in zona D, l’allerta gialla è stata prolungata dalle 18.00 alle 20.00 per i bacini piccoli e medi.

Nella zona B è stata prolungata l’allerta gialla da oggi, 15 novembre alle 18.00 fino a domani, domenica 16 novembre alle 12.00 e diventerà arancione fino alle 21.00, la gialla si concluderà alle 22.00.

Informazioni sull'autore del post