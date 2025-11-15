Maltempo in Liguria, squadre della viabilità al lavoro fin dalle prime ore: situazione nella normalità

Giornata molto impegnativa per le squadre del Servizio Viabilità della Città Metropolitana di Genova, alle prese con il forte maltempo che dalla scorsa notte sta interessando il territorio, con grandinate nell’alta Val d’Aveto e intense precipitazioni diffuse.

Nel corso della giornata sono arrivate segnalazioni da diverse strade provinciali – SP 226 di Valle Scrivia, SP 227 di Portofino, SP 3 di Crocetta d’Orero, SP 43 di Torrazza, SP 4 dei Piani di Praglia e SP 52 del Santuario di N.S. della Guardia – dove si sono verificati piccoli smottamenti, frane localizzate, pietrame in carreggiata e tombini ostruiti.

Le strade suddette risultano comunque transitabili, ma si raccomanda la massima prudenza per la presenza di fango, acqua da monte e materiale sciolto sul piano viabile.