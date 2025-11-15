Maltempo in Liguria, squadre della viabilità al lavoro fin dalle prime ore: situazione nella normalità

Giornata molto impegnativa per le squadre del Servizio Viabilità della Città Metropolitana di Genova, alle prese con il forte maltempo che dalla scorsa notte sta interessando il territorio, con grandinate nell’alta Val d’Aveto e intense precipitazioni diffuse.
Nel corso della giornata sono arrivate segnalazioni da diverse strade provinciali – SP 226 di Valle Scrivia, SP 227 di Portofino, SP 3 di Crocetta d’Orero, SP 43 di Torrazza, SP 4 dei Piani di Praglia e SP 52 del Santuario di N.S. della Guardia – dove si sono verificati piccoli smottamenti, frane localizzate, pietrame in carreggiata e tombini ostruiti.
Le strade suddette risultano comunque transitabili, ma si raccomanda la massima prudenza per la presenza di fango, acqua da monte e materiale sciolto sul piano viabile.
In questo momento le squadre sono operative anche sulla SP 14 di Davagna, in località Villa Mezzana e, visto l’elevato numero di segnalazioni oltre alle squadre reperibili se ne stano attivando ulteriori per garantire la massima copertura del territorio.
Domani mattina, a partire dalle ore 8, squadre e mezzi meccanici saranno nuovamente operativi per mettere in sicurezza i tratti più critici e prevenire problemi in vista dell’allerta arancione.
In occasione dell’avvio dell’allerta arancione, domani la Direzione Territorio e Mobilità attiverà l’Unità di Crisi. Sono già stati allertati i referenti di zona, gli autisti dei mezzi pesanti e gli operatori dei mezzi meccanici, pronti a monitorare costantemente il territorio e intervenire in caso di criticità.