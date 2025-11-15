In Liguria spesi quasi 4 miliardi di euro nel gioco d’azzardo nel 2024

In Liguria nel 2024 sono stati spesi 3 miliardi e 675 milioni nel gioco d’azzardo legale di cui due miliardi e 170 milioni nel gioco telematico e un miliardo e 505 milioni nel gioco fisico. La Liguria insieme al Piemonte è la “maglia nera” del Nord Italia per quel che riguarda la presenza di clan malavitosi capaci di inserirsi nel business ed ha la peggiore normativa regionale in materia. I dati sono contenuti nel dossier ‘Azzardomafie’ elaborato dopo un’analisi su scala nazionale delle relazioni della Dia e della Dna. A livello regionale è la Campania a guidare la classifica con 40 clan che hanno messo le mani sul gioco d’azzardo, seguita dalla Calabria con 39 clan e dalla Sicilia con 38 clan. Le infiltrazioni dei clan nel gioco d’azzardo in Liguria coinvolgono sia l ‘ndrangheta che la mafia albanese.

Informazioni sull'autore del post