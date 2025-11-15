Genova, macellaio subisce l’amputazione di tre dita nel tritacarne

Grave incidente sul lavoro nel quartiere genovese di Pontedecimo dove un macellaio di 26 anni ha perso tre dita nel tritacarne.Sul posto sono intervenuti la Croce Verde e i tecnici della struttura Psal della Asl 3. I soccorsi hanno trasportato il ragazzo in codice rosso all’ospedale “Villa Scassi”.
