Cronaca Genova

Genova, macellaio subisce l’amputazione di tre dita nel tritacarne

Posted on Author Redazione Comment(0)

Grave incidente sul lavoro nel quartiere genovese di Pontedecimo dove un macellaio di 26 anni ha perso tre dita nel tritacarne.Sul posto sono intervenuti la Croce Verde e i tecnici della struttura Psal della Asl 3. I soccorsi hanno trasportato il ragazzo in codice rosso all’ospedale “Villa Scassi”.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca La Spezia e provincia

Lerici, si ribalta con l’auto: donna in codice giallo all’ospedale

Posted on Author Redazione

Incidente a Lerici nel pomeriggio di oggi dove una donna alla guida della sua auto per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo finendo in fosso ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che l’hanno estratta dall’abitacolo dopo aver tagliato la carrozzeria. Soccorsa dal 118, è stata trasportata all’ospedale di Sarzana […]
Attualità Genova

A UniGe 4 progetti Horizon Climate

Posted on Author Redazione

Nel giorno dell’overshooting della Terra, l’Università di Genova si aggiudica 4 progetti nell’ambito del bando della Commissione europea Horizon Europe dedicato alla lotta contro i cambiamenti climatici. UniGe parteciperà infatti a 4 partenariati internazionali su progetti di ricerca che lavoreranno allo sviluppo di fonti energetiche efficienti, sicure e sostenibili e riceverà dalla Commissione quasi un milione di Euro […]
Genova In Primo Piano Politica

Inchiesta di Genova, Depositata la revoca dei domiciliari per Giovanni Toti

Posted on Author Redazione

E’ stata depositata la richiesta di revoca dei domiciliari per Giovanni Toti, ai domiciliari dallo scorso 7 maggio per presunta corruzione. “Riteniamo che, in ogni caso, oggi vi siano le condizioni per la revoca della misura, o, in subordine, per una sua attenuazione. Quanto al rischio di reiterazione del reato, la celebrazione della tornata elettorale […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *