Genova, frana blocca Aurelia nei pressi di Arenzano

La forte ondata di maltempo ha interessato Genova soprattutto nei quartieri di Ponente. Una frana ha interrotto il transito in Via Rubens nel quartiere di Voltri in direzione di Arenzano dove sono caduti sulla carreggiata massi e detriti. Chiusi per allagamenti i sottopassi di Brin nel quartiere di Certosa e Degola nel quartiere di Sampierdarena. Chiusa anche la galleria San Benigno. Allagamenti si sono registrati a macchia di leopardo in tutta la città.

Informazioni sull'autore del post