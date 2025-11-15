Genova, frana blocca Aurelia nei pressi di Arenzano

La forte ondata di maltempo ha interessato Genova soprattutto nei quartieri di Ponente. Una frana ha interrotto il transito in Via Rubens nel quartiere di Voltri in direzione di Arenzano dove sono caduti sulla carreggiata massi e detriti. Chiusi per allagamenti i sottopassi di Brin nel quartiere di Certosa e Degola nel quartiere di Sampierdarena. Chiusa anche la galleria San Benigno. Allagamenti si sono registrati a macchia di leopardo in tutta la città.
Savona, 80enne ritrovato morto in casa: indagini in corso, ipotesi fuga di monossido di carbonio
Una persona di 80 anni è stata ritrovata morta all’interno dell’alloggio in Via Servettaz. Le cause del decesso potrebbero risiedere in un’intossicazione da monossido di carbonio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia oltre ai soccorsi medici. A dare l’allarme i due coinquilini soccorsi e trasportati in codice rosso all’ospedale San […]
Il Finale esce dal momento "NO"
Finale Ligure. La sfida era strategica per entrambi. I giallorossi con 2 punti in cinque gare avevano necessità di invertire la tendenza per non essere trascinati nel mischione salvezza, l’Argentina dopo aver fulminato in successione U.Sanremo e Savona aveva nel mirino la zona play off. Anche a Finale comanda il maltempo con pioggia e vento. […]
Gheppio ucciso nel Savonese: preoccupato Pastorino di Rete a Sinistra
Savona. L’abbattimento di un gheppio (specie rara e tutelata) nei boschi del savonese fa suonare l’allarme sugli effetti che potrebbero derivare dalla deregulation normativa della caccia in Liguria, causata dalle nuove riforme varate dal centrodestra. Preoccupato per la situazione di rischio si è detto il capogruppo di Rete a Sinistra Gianni Pastorino: «Oggi non c’è […]