Villanova d’Albenga, visita dell’Assessore Regionale Ripamonti e del consigliere delegato Piana ai siti di Piaggio Aerospace e Laerh

L’assessore all’Area di Crisi Complessa Paolo Ripamonti e il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana si sono recati questo pomeriggio in visita istituzionale ai siti produttivi di Piaggio Aerospace a Villanova d’Albenga e di LaerH ad Albenga. Un’occasione per incontrare il management locale, nella persona dell’amministratore delegato di Piaggio Aerospace Giovanni Tomassini e il CEO di LaerH Andrea Esposito, e le rsu aziendali.

“Incontri positivi che hanno rimarcato la volontà di queste due realtà, fortemente connesse tra loro, di continuare a investire sul nostro territorio – sottolineano Ripamonti e Piana -. La recente acquisizione di Piaggio Aerospace da parte di Baykar ha permesso, non solo di salvaguardare un patrimonio occupazionale e di competenze proprio della nostra regione, ma di guardare al futuro con una nuova prospettiva. Preservare questi poli strategici, in sinergia con quello di Sestri Ponente, significa consolidare un asset economico indispensabile per la Liguria e l’intero Nord-Ovest”.

