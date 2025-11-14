Morte Franco Orsi, il fratello: “Chi vuole ricordarlo può fare donazioni”

“Abbiamo pensato di chiedere a tutti coloro che hanno intenzione di omaggiare Franco con dei fiori che sarebbe bello, piuttosto, fare una piccola, anche simbolica, donazione a due enti che, per motivi diversi, rappresentano il luogo dove siamo cresciuti e che lui ha amministrato. Si tratta dei volontari della Protezione civile di Albisola (IBAN: IT72G0538749260000047365621) e della Croce Verde di Albisola (IBAN: IT61G0538749260000047365043). Penso che a lui sarebbe piaciuto. Grazie ancora a tutti coloro che ci stanno facendo sentire la loro vicinanza”. Lo ha reso noto Fabio Orsi, il fratello di Franco Orsi scomparso tre giorni fa a Sassello per un malore.
