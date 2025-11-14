Cronaca Genova Genova e provincia Imperia e provincia In Primo Piano Savona

Meteo, allerta gialla in Liguria per sabato sul Centro-Ponente

Arpal ha emanato allerta gialla per temporali sul Centro-Ponente della Liguria (zone A, B, D, E) per la giornata di domani, sabato 15 novembre, con i seguenti orari e zone interessate: Ponente – Zona A dalle 00 alle 15; Centro – Zona B dalle 00 alle 18; Versanti padani di Ponente – Zona D dalle 00 alle 18; Versanti padani di Levante – Zona E dalle 6 alle 18.

L’avvicinamento di un fronte atlantico, il cui passaggio è atteso per la giornata di domenica, favorisce un aumento dell’instabilità a partire dalla giornata di domani sabato 15 novembre.

Nel dettaglio: tra il tardo pomeriggio di oggi e la sera si assisterà alla formazione di rovesci al più di moderata intensità sul Ponente e parte del Centro. Cumulate puntualmente significative su BD a fine giornata. Venti dai quadranti orientali in rinforzo e localmente forti (40-50 km/), specialmente lungo i capi costieri regionali. Mare molto mosso per onda da Sud-Est.

Durante la notte ci sarà un ulteriore peggioramento sul Centro Ponente con piogge generalmente moderate e possibili danni puntuali per piogge intense. Tra mattinata e tardo pomeriggio di domani continuerà la fase instabile prefrontale con temporali a tratti anche persistenti, i venti saranno forti (50-60 km/h) da Sud-Est su BCDE, rafficati su crinali e capi costieri.

Il mare sarà tra molto mosso e mosso su tutta la regione.

Questa è la suddivisione in zone del territorio regionale: la zona A comprende il territorio lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia e la valle del Centa. La zona B si estende lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, includendo anche la Val Polcevera e l’Alta Val Bisagno. La zona C copre il tratto costiero da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, la Val Fontanabuona e la Valle Sturla. La zona D include la Valle Stura e l’entroterra savonese fino alla Val Bormida. Infine, la zona E comprende la Valle Scrivia, la Val d’Aveto e la Val Trebbia.

