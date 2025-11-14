Genova Politica

Genova, comparsi Manifesti con Trump, Meloni, Salvini e Netanyahu nominati “Quarto Reich”

Posted on Author Redazione Comment(0)

Alcuni manifesti intitolati ‘Il Quarto Reich’ sono apparsi stamani a Genova e mostrano l’immagine del presidente Usa Trump, del premier israeliano Netanyahu, della premier Meloni e del ministro Salvini tutti in divisa nazista.
“Da parte mia e di tutta la Giunta regionale – ha scritto il governatore della Liguria Marco Bucci – voglio esprimere la massima solidarietà e vicinanza alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ancora una volta oggetto di violenti attacchi, oggi a Genova”.

“Pd, sinistre e Silvia Salis hanno urlato all’allarme fascismo nonostante l’inesistente aggressione fascista al sindacalista Cgil e sono scesi in piazza a Sestri Ponente. Hanno ripetuto l’errore e rimediato un’altra figuraccia nel caso del raid vandalico al liceo Da Vinci di Genova, in realtà compiuto da giovanissimi teppisti italiani e ‘maranza’, ossia migranti di seconda generazione, del tutto slegati dall’area di estrema destra. Continuano a corteggiare e fomentare estremisti di sinistra e Antifa in assenza di fascismo e poi in piazza contro il Governo spuntano manifesti di odio che addirittura paragonano Giorgia Meloni e Matteo Salvini al “Quarto Reich” insieme a Trump e Netanyahu, come avvenuto non a caso questa mattina a Genova. L’odio e le menzogne dei violenti Pro-Pal e dei giovani dei centri sociali e dell’estrema sinistra, mascherati da pseudo studenti, non ci fermeranno. Noi andiamo avanti per il bene dei liguri e degli italiani. Massima solidarietà alla premier Giorgia Meloni e al vicepremier Matteo Salvini”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Alessio Piana e Armando Biasi.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Genova

Genova, Coronavirus: chiude l’hub vaccinale alla Sala Chiamata del Porto

Posted on Author Redazione

Dopo 18 mesi e oltre 150.000 vaccinazioni la Sala Chiamata del Porto ritorna alle attività ricreative e sociali della CULMV, Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie Paride Batini. La sede era stata concessa ad Asl3 nel mese di agosto 2021 in piena pandemia dal Console Antonio Benvenuti, in comodato d’uso gratuito, dopo il trasferimento dal centro […]
Genova Sport

Regione Liguria, il presidente del Genoa Dan Sucu incontra Marco Bucci

Posted on Author Redazione

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha incontrato il nuovo presidente del Genoa, Dan Sucu. “Insieme, abbiamo parlato del futuro della società, del progetto dello stadio e del valore del club rossoblu come simbolo e risorsa per la Liguria. Il Genoa non è solo calcio, ma un brand che rappresenta la nostra terra e […]
Cronaca Genova

Genova, forza porta e ruba 5000 euro di incasso di una sala slot: arrestato

Posted on Author Redazione

Un giovane di 34 anni è stato arrestato per furto aggravato. L’uomo, ha forzato la porta di un locale slot trafugando l’incasso di 5000 euro. Il ladro è stato inseguito e bloccato e verrà giudicato per direttissima. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *