Genova, comparsi Manifesti con Trump, Meloni, Salvini e Netanyahu nominati “Quarto Reich”

Alcuni manifesti intitolati ‘Il Quarto Reich’ sono apparsi stamani a Genova e mostrano l’immagine del presidente Usa Trump, del premier israeliano Netanyahu, della premier Meloni e del ministro Salvini tutti in divisa nazista.

“Da parte mia e di tutta la Giunta regionale – ha scritto il governatore della Liguria Marco Bucci – voglio esprimere la massima solidarietà e vicinanza alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ancora una volta oggetto di violenti attacchi, oggi a Genova”.

“Pd, sinistre e Silvia Salis hanno urlato all’allarme fascismo nonostante l’inesistente aggressione fascista al sindacalista Cgil e sono scesi in piazza a Sestri Ponente. Hanno ripetuto l’errore e rimediato un’altra figuraccia nel caso del raid vandalico al liceo Da Vinci di Genova, in realtà compiuto da giovanissimi teppisti italiani e ‘maranza’, ossia migranti di seconda generazione, del tutto slegati dall’area di estrema destra. Continuano a corteggiare e fomentare estremisti di sinistra e Antifa in assenza di fascismo e poi in piazza contro il Governo spuntano manifesti di odio che addirittura paragonano Giorgia Meloni e Matteo Salvini al “Quarto Reich” insieme a Trump e Netanyahu, come avvenuto non a caso questa mattina a Genova. L’odio e le menzogne dei violenti Pro-Pal e dei giovani dei centri sociali e dell’estrema sinistra, mascherati da pseudo studenti, non ci fermeranno. Noi andiamo avanti per il bene dei liguri e degli italiani. Massima solidarietà alla premier Giorgia Meloni e al vicepremier Matteo Salvini”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Alessio Piana e Armando Biasi.

