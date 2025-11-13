Attualità Genova

Regione Liguria, approvato decreto per assegnazione bando Funt, finanziati 130 comuni per luminarie ed eventi natalizi

Posted on Author Redazione Comment(0)

E’ stato approvato il Decreto di Regione Liguria che destina circa 600 mila euro con il Fondo Unico Nazionale del Turismo (FUNT) a 130 Comuni a seguito del bando per contributi agli eventi natalizi dal 1° dicembre 2025 al 31 gennaio 2026. Sono finanziate iniziative riguardanti installazioni artistiche a tema invernale o natalizio, luminarie, presepi tradizionali o contemporanei, mercatini di Natale, laboratori per bambini, eventi musicali nonché iniziative riguardanti il teatro, il cinema, la danza, la letteratura, la fotografia, la pittura, le visite guidate, le escursioni, le attività ludico-ricreative e didattiche, e gli approfondimenti sulla storia delle tipicità locali, fiere, sagre, esposizioni oppure il cimento invernale, percorsi storici o identitari di una comunità.

Costituiscono elemento essenziale per l’accesso al finanziamento l’utilizzo dei loghi del Ministero del Turismo e di Regione Liguria per la comunicazione e la pubblicità dell’iniziativa.

“Sono molto soddisfatto di questa ampia partecipazione da parte dei Comuni, nessuno di chi ha fatto richiesta è rimasto escluso: ciò sta a significare che queste amministrazioni credono nella potenzialità turistica dei loro territori – ha detto l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi”

Scopo di questo bando è di far sì che buona parte dei visitatori in Liguria si rechi anche in luoghi normalmente non centrali nel panorama turistico e al di fuori dei circuiti tradizionali.

Secondo un dato del Ministero del Turismo infatti il 75% dei turisti che vengono in Italia si concentra solo nel 4% del nostro territorio nazionale: migliorare l’offerta turistica regionale con una migliore gestione dei flussi turistici e al tempo stesso promuovere l’immagine unitaria del sistema turistico ligure, la destagionalizzazione e la riscoperta delle tradizioni passa anche attraverso questo tipo di iniziative. Ringrazio infine Anci Liguria per la collaborazione e per l’ausilio nell’informazione data ai Comuni”.

Al seguente link l’elenco completo dei Comuni che hanno ottenuto il finanziamento: https://www.regione.liguria.it/homepage-bandi-e-avvisi/publiccompetition/4385:avviso-2025-natale-in-liguria.html

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità

Sabato si celebra la giornata mondiale del malato

Posted on Author Redazione

Savona. L’Asl 2 Savonese si prepara alla giornata mondiale del malato alla quale aderisce da ormai molti anni. Come per le passate edizioni la direzione ha predisposto per la giornata dell’ 11 febbraio un ampliamento degli orari di visita ai degenti e menù “speciali”. L’orario di visita ai pazienti ricoverati sarà ampliato all’intera fascia compresa […]
Attualità

Tante slot machine e ludopatia in crescita

Posted on Author Redazione

La provincia di Savona ha la febbre, quella del gioco d’azzardo. Guida infatti la sconfortante classifica della Liguria: a Savona c’è una slot machine ogni 129 abitanti, ad imperia ogni 134, a Genova ogni 191 ed a La Spezia ogni 217. I numeri sono certificati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Secondo altre fonti il […]
Attualità

A Laigueglia una sezione della scuola media di Andora

Posted on Author Redazione

Il complesso scolastico “G.B. Libero Badarò” di Laigueglia ospiterà una sezione della scuola media dell’Istituto Comprensivo Andora – Laigueglia, come sede staccata della scuola secondaria di primo grado “Benedetto Croce” di Andora. Il plesso scolastico di Laigueglia, in via dei Cha’, è un moderno edificio, in regola con le normative e dotato di attrezzature informatiche […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *