Genova, tenta un furto in un’abitazione ma resta incastrato con i pantaloni in un cancello

Un ladro ha tentato un furto in un’abitazione nel quartiere genovese della Foce ma gli è andata male. Rimasto incastrato con i pantaloni nel cancello è rimasto bloccato per ore. A dare l’allarme un passante che ha avvisato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco e la Polizia. L’uomo è stato trasportato in codice giallo al San Martino.

