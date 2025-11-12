Villanova d’Albenga, bambino di un anno ustionato dall’acqua calda: grave al Gaslini

Paura per un bambino di un anno che a Villanova d’Albenga è rimasto ustionato da acqua calda. Le ustioni di secondi e terzo grado riguardano il 60% del corpo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi e l’elicottero che ha trasportato il bambino in codice rosso al Gaslini.
Articoli correlati
Alassio, spintona e morsica all’orecchio un ragazzo mentre balla
Aggressione in una discoteca ad Alassio dove un giovane è stato prima aggredito e poi morsicato a un orecchio. Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane stava ballando con un ragazza quando l’aggressore, ubriaco, si è avvicinato cominciando a spintonarlo perchè non riusciva a passare e successivamente mordendogli l’orecchio e staccandogli una parte del lobo. […]
Savona, traffico rallentato nei pressi della galleria Valloria
Sul posto la Municipale Si segnala movimento franoso nei pressi della galleria Valloria sull’Aurelia tra Savona e Albissola. Al momento la circolazione stradale risulta fortemente rallentata. Sul posto la Municipale. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Savona, due arresti da parte della Guardia di Finanza nell’ambito dello spaccio di droga
I militari del Comando Provinciale di Savona hanno intensificato i servizi a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo. L’attività ha consentito di trarre in arresto due uomini, un ventiseienne di nazionalità italiana e un trentacinquenne di origine marocchina per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e hashish. In particolare, i militari del […]