Villanova d’Albenga, bambino di un anno ustionato dall’acqua calda: grave al Gaslini

Paura per un bambino di un anno che a Villanova d’Albenga è rimasto ustionato da acqua calda. Le ustioni di secondi e terzo grado riguardano il 60% del corpo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi e l’elicottero che ha trasportato il bambino in codice rosso al Gaslini.

