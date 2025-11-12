I lavori di messa in sicurezza della facciata del Teatro degli Impavidi sono stati affidati a una ditta specializzata e procederanno con la rimozione delle parti ammalorate al fine di mettere in sicurezza la parte esterna dell’edificio.
Successivamente i ponteggi tutt’oggi presenti e montati proprio a tutela della sicurezza dei passanti saranno rimossi.
Nel frattempo il Comune lavorerà a un progetto condiviso con la Soprintendenza ai Beni Culturali per il rifacimento definitivo della facciata del teatro cittadino che, come noto, ha iniziato a deteriorarsi in tempi molto rapidi subito dopo la sua ristrutturazione avvenuta nei primi anni duemila.
Sarzana, Teatro degli Impavidi: Iniziati i lavori per la messa in sicurezza della facciata
