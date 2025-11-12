Sarzana, Teatro degli Impavidi: Iniziati i lavori per la messa in sicurezza della facciata

Posted on

“Educazione Sanitaria Al Pronto Soccorso” è nato un anno e mezzo fa dai colleghi del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo di Savona che hanno preparato una lezione dinamica e interattiva di circa 2 ore, fatta di video, slide, esempi e giochi, e l’hanno portata nelle Scuole, adattandola ogni volta alle classi e alle diverse fasce di età. […]