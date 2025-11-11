Genova Politica

Vaccarezza (FI): “La Flotilla grande operazione di marketing politico e ideologico”

Posted on Author Redazione Comment(0)

“Non ho condiviso l’operazione della Flotilla perché l’ho considerata una grande operazione di marketing politico e ideologico e non un’operazione di sostegno sostanziale, sia per la scarsa quantità di aiuti trasportati, sia per il fatto che, quando il cardinale Pizzaballa si è proposto come garante per far arrivare quegli aiuti nel territorio di Gaza senza passare da Hamas, i responsabili della Flotilla hanno detto no. Ciò ha confermato che l’obiettivo non erano i Gazawi, non erano i bambini, non erano le donne, non erano gli uomini, e che la battaglia non era contro la fame, ma era una battaglia politica e ideologica”. E’ quanto ha dichiarato in Consiglio regionale Angelo Vaccarezza, consigliere di Forza Italia.

“Le immagini delle persone uccise a Gaza oggi, che muoiono a centinaia perché accusate di non essere omologate al regime di Hamas – ha aggiunto Vaccarezza – dovrebbero farci riflettere sul fatto che serve altro dalle Flotille per tutelare la vita in quel pezzo martoriato del mondo”.

“Ricordo – ha sottolineato ancora il Consigliere di Forza Italia – che Hamas è nella black list delle organizzazioni terroristiche internazionali, insieme ad Hezbollah. Quindi, la prima cosa che oggi tutti dovrebbero avere a cuore, oltre agli aiuti, è la deposizione definitiva delle armi da parte di Hamas, la smilitarizzazione di quell’organizzazione e la fine di un regime che con la forza, la violenza e il ricatto anche alimentare ha tenuto ostaggio per tanti anni la popolazione di Gaza”.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Politica

Rixi (Lega):”Sono necessari interventi immediati per supportare tutta la catena logistica”

Posted on Author Redazione

“Abbiamo depositato un pacchetto di emendamenti che vanno incontro alle principali criticità del settore” Il deputato della Lega e responsabile nazionale Infrastrutture Edoardo Rixi, afferma: “Sono necessari interventi immediati per supportare tutta la catena logistica, dall’autotrasporto al cluster marittimo, per difendere una filiera ancor più indispensabile all’approvvigionamento delle merci del Paese in questo momento di […]
Attualità Genova In Primo Piano

Genova, Watrefront di Levante: le linee guida dell’architetto Renzo Piano

Posted on Author Redazione

Nuove linee guida per il Waterfront di Levante. Dalle prestazioni energetiche degli edifici, che dovranno essere a zero emissioni con pannelli fotovoltaici sui tetti, alle vetrate, che dovranno creare un effetto di “sospensione” e leggerezza, agli alberi del nuovo parco urbano, che saranno ad alto fusto e di specie autoctone della macchia mediterranea tra lecci, […]
Politica

Regione Liguria, approvato Tavolo sulle libere professioni

Posted on Author Redazione

Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato oggi un ordine del giorno di Fratelli d’Italia che impegna la giunta regionale ad istituire un tavolo permanente in funzione di Osservatorio sulle libere professioni al fine di instaurare un costante confronto con il mondo dei lavoratori autonomi anche relativamente ai temi della modernizzazione del mercato del lavoro, […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *