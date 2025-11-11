Albenga Cronaca

Albenga, finestrini infranti e specchietti retrovisori danneggiati alle auto in sosta: indagini in corso

Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili degli atti vandalici che hanno interessato diverse auto in sosta  in viale Liguria, salita Patrioti, via Torino, piazza Nenni e sul Lungocenta. I proprietari che si sono ritrovati le rispettive auto con i finestrini in frantumi e gli specchietti retrovisori danneggiati, hanno sporto denuncia.

