Albenga, finestrini infranti e specchietti retrovisori danneggiati alle auto in sosta: indagini in corso

Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili degli atti vandalici che hanno interessato diverse auto in sosta in viale Liguria, salita Patrioti, via Torino, piazza Nenni e sul Lungocenta. I proprietari che si sono ritrovati le rispettive auto con i finestrini in frantumi e gli specchietti retrovisori danneggiati, hanno sporto denuncia.
Articoli correlati
Costarainera, a fuoco 6 auto: indagini in corso
Sei auto sono andate a fuoco a Costarainera nel corso della notte per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i Carabinieri. In corso le indagini, non si esclude la pista dolosa anche se non sono stati trovati inneschi, ad alimentare le fiamme è stato il forte vento. Le forze […]
Savona, arrestato 35 enne che si è barricato in un bar impedendo ad una donna di uscire
Il personale della Polizia di Stato – Squadra Volante – ha arrestato un trentacinquenne italiano per atti persecutori, sequestro di persona, danneggiamento, lesioni, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato bloccato dagli agenti mentre, barricato in un bar di Savona, impediva ad una donna presente, che lo aveva già denunciato per atti persecutori […]
Carcare, novantenne investita in un parcheggio
Carcare. Una novantenne è stata trasportata in codice giallo all’ ospedale San Paolo di Savona dopo essere stata investita questa mattina nel parcheggio del Liceo Calasanzio. Sul posto sono intervenuti Sul posto sono intervenuti i militi della croce bianca di Carcare che hanno soccorso la donna che presentava una sospetta frattura al femore. Informazioni sull'autore del […]