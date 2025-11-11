A10, tamponamento tra mezzi pesanti sul Ponte San Giorgio: 7 km di coda

Tamponamento tra due mezzi pesanti questa mattina sul Ponte San Giorgio a Genova. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco e la Polstrada per i rilievi. Uno dei due autisti è stato estratto dalle lamiere del mezzo e trasportato in codice rosso al San Martino. Sul tratto si registrano fino a 7 km di coda.

