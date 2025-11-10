Prosegue il programma delle asfaltature delle strade spezzine

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale della Spezia per la manutenzione delle strade attraverso il programma di nuove asfaltature che viene collegato con la realizzazione delle nuove opere infrastrutturali tra cui l’efficientamento della rete idrica, spesso soggetta a criticità strutturali, attraverso la posa del nuovo acquedotto cittadino.

In tale contesto, sono state emanate tre ordinanze che prevedono modifiche temporanee alla viabilità in diverse zone della città, necessarie per consentire l’esecuzione dei cantieri e limitare al minimo i disagi. Tra queste disposizioni vi è il mantenimento dell’apertura al transito di Via Chiodo, necessaria al fine di consentire la realizzazione della fase finale del cantiere in corso di sviluppo in Viale Italia.

Queste le modifiche alla viabilità attivate in questi giorni:

Via Diaz

dal 5 al 7 novembre 2025, per lavori di asfaltatura divieto di fermata e divieto di transito nel tratto tra Viale Mazzini e Via Chiodo,

Via Persio e Viale Italia

Fino al 15 novembre 2025, a seguito di un cedimento strutturale e lavori sulla condotta idrica è istituito il divieto di transito eccetto residenti e bus in Via Persio, nel tratto compreso tra Via Chiodo e Via Faà di Bruno. Divieto di transito eccetto residenti in via Persio, nel tratto compreso tra Via Faà di Bruno e Via A. Cappellini. Divieto di transito nel tratto compreso tra Via Cappellini e Viale Italia.

Sospensione temporanea dei varchi ZTL in Via Chiodo. Infine a decorrere dalle ore 13:00 di martedì 4 novembre alle ore 20:00 a sabato 15 novembre abrogazione del divieto di transito in piazza Verdi carreggiata lato mare e lato monte, nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Tommaseo

Via Malaspina e intersezioni

Dal 5 al 7 novembre 2025, per la sostituzione della condotta idrica Divieto di transito e divieto di fermata nell’area d’intersezione tra Via Malaspina e Viale Italia. Istituzione di sensi unici, direzioni obbligatorie e divieti di sorpasso in Via Cappellini e Viale Amendola.

Le modifiche saranno segnalate con apposita segnaletica stradale. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a pianificare gli spostamenti tenendo conto delle variazioni.

Informazioni sull'autore del post