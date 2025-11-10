Cultura e Spettacoli Imperia e provincia

Imperia, successo per la 25° edizione di Olioliva

Posted on

La 25ª edizione di Olioliva si è conclusa con un risultato straordinario, celebrando un anniversario significativo e un traguardo storico per l’olivicoltura ligure: il riconoscimento ufficiale dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) “Oliva Taggiasca Ligure”. Un passo fondamentale che valorizza qualità, identità e tradizione di uno dei simboli più rappresentativi del territorio.

L’olio extravergine di oliva ligure è stato il protagonista assoluto dell’edizione 2025, punto di incontro tra imprese, istituzioni e comunità. Nel corso della manifestazione è stato anche siglato un protocollo d’intesa tra le Camera di Commercio Riviere di Liguria di Cuneo, rafforzando così la collaborazione interregionale a sostegno del comparto.

“Olioliva 2025 rappresenta un’edizione storica – ha dichiarato Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria –. Grande partecipazione al convegno sull’IGP dell’Oliva taggiasca ligure, un risultato atteso e condiviso, frutto di un lavoro di squadra che premia l’impegno di produttori, istituzioni e associazioni di categoria. È un successo del territorio e per il territorio”.

 

