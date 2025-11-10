I saldi invernali in Liguria partiranno lunedì 5 gennaio 2026

La Regione Liguria ha dato attuazione nella propria normativa (l.r. n. 1/2007) a quanto contenuto nel documento della Conferenza dei presidenti delle Regioni e Province Autonome-Cinsedo fissando la data dei saldi invernali il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, per cui
– I SALDI INVERNALI 2026 INIZIANO LUNEDI’ 5 GENNAIO 2026 E
TERMINANO MERCOLEDI’ 18 FEBBRAIO 2026.
Per quanto riguarda il divieto di vendite promozionali nei 40 giorni antecedenti l’inizio dei saldi, la Regione Liguria, su richiesta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio, con DGR n. 542 del 30/10/2025, ha disposto una deroga al divieto per il solo giorno del Black Friday, ossia il 28/11/2025.
Pertanto
– LE VENDITE PROMOZIONALI SONO VIETATE A PARTIRE DAL GIORNO
MERCOLEDI’ 26 NOVEMBRE 2025, MA SONO CONSENTITE PER IL SOLO
GIORNO 28 NOVEMBRE 2025, IN OCCASIONE DEL BLACK FRIDAY