Economia Genova Genova e provincia Imperia e provincia In Primo Piano La Spezia e provincia Savona

I saldi invernali in Liguria partiranno lunedì 5 gennaio 2026

Posted on Author Redazione Comment(0)

La Regione Liguria ha dato attuazione nella propria normativa (l.r. n. 1/2007) a quanto contenuto nel documento della Conferenza dei presidenti delle Regioni e Province Autonome-Cinsedo fissando la data dei saldi invernali il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, per cui

 I SALDI INVERNALI 2026 INIZIANO LUNEDI’ 5 GENNAIO 2026 E
TERMINANO MERCOLEDI’ 18 FEBBRAIO 2026.

Per quanto riguarda il divieto di vendite promozionali nei 40 giorni antecedenti l’inizio dei saldi, la Regione Liguria, su richiesta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio, con DGR n. 542 del 30/10/2025, ha disposto una deroga al divieto per il solo giorno del Black Friday, ossia il 28/11/2025.

Pertanto
 LE VENDITE PROMOZIONALI SONO VIETATE A PARTIRE DAL GIORNO
MERCOLEDI’ 26 NOVEMBRE 2025, MA SONO CONSENTITE PER IL SOLO
GIORNO 28 NOVEMBRE 2025, IN OCCASIONE DEL BLACK FRIDAY

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
In Primo Piano

Tirreno Power, i lavoratori chiedono garanzie sulla riqualificazione del sito

Posted on Author Redazione

Vado Ligure. Se oggi si sono riuniti Rsu aziendale e assemblea dei lavoratori per analizzare le decisioni di Tirreno di uscire dalle produzioni di energia a carbone, domani il governatore della Liguria Giovanni Toti incontrerà il funzionario del ministero dello sviluppo Calenda e in quella sede, oltre alle altre situazioni di crisi occupazionale del Savonese […]
Agenda Cultura e Spettacoli Genova Musica

“Le Note di Genova” con Franco Fasano in concerto al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova Bolzaneto

Posted on Author Redazione

Domenica 3 marzo alle ore 16 presso il Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova Bolzaneto le “Note di Genova” saranno in concerto per un viaggio emozionante tra passato e presente, dedicato ai più famosi cantautori e gruppi liguri che hanno scritto pagine importanti della musica italiana. Il gruppo è composto da : Vladimiro Zullo, […]
Economia Genova Savona

Comitato di Gestione Autorità portuale di sistema del Mar Ligure Occidentale: aggiudicate manovre ferroviarie Genova. Ok contributi CULMV

Posted on Author Redazione

L’odierno Comitato di Gestione ha approvato l’affidamento in favore del costituendo RTI Fuorimuro Shunting&Rail del servizio di manovra ferroviaria per una durata di 5 anni, oltre opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni, per un valore complessivo massimo di circa 61,6 milioni di euro. Nel modello operativo del servizio presentato in sede di gara, particolare […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *