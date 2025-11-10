Attualità Genova In Primo Piano

Crisi AMT Genova, oggi sciopero e presidio per 4 ore

Giornata di sciopero e presidio dei lavoratori Amt. Lo sciopero sarà dalle 11.30 alle 15.30. L’agitazione è stata proclamata dal sindacato Ugl Fna, che denuncia una “situazione insostenibile, dovuta alla mancanza di autobus e personale necessari per effettuare il servizio, con conseguenze sulla cittadinanza e sui lavoratori. Mesi fa avevamo proposto ad Amt di rimodulare un servizio in base agli autobus e agli autisti in forza, perché è inutile dare orari e poi far saltare le corse una dopo l’altra.  Il personale è costretto a fermare i turni per mancanza di mezzi e autisti, cosa che scatena la rabbia degli utenti, che a volte sfocia fino all’insulto ai lavoratori”.

 

