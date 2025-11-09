La Liguria si conferma la regione più longeva d’Italia con un’età media della popolazione giunta a sfiorare i 50 anni, una quota di centenari pari a 59,4 ogni 100mila residenti al primo gennaio 2025 e di semi super centenari tra i 105 e i 110 anni di 2,3 ogni 100mila residenti. I dati sono stati resi noti dall’ISTAT.
La Liguria è al secondo posto nella classifica delle regioni italiane per numero di centenari dietro al Molise e alla Valle d’Aosta.
Liguria regione più longeva d’ITalia
La Liguria si conferma la regione più longeva d’Italia con un’età media della popolazione giunta a sfiorare i 50 anni, una quota di centenari pari a 59,4 ogni 100mila residenti al primo gennaio 2025 e di semi super centenari tra i 105 e i 110 anni di 2,3 ogni 100mila residenti. I dati sono stati resi noti dall’ISTAT.