Genova, al via la messa in sicurezza dell’inizio della strada per Crevari

È partita in questi giorni la cantierizzazione propedeutica al via ai lavori di messa in sicurezza della strada di Crevari, nel tratto compreso tra via Romana di Voltri e piazza Gio Montagna. L’intervento finanziato dal Comune di Genova, il cui importo lavori è pari a 277.000 euro, in un quadro economico complessivo di 500.000 euro, è volto a garantire la sicurezza del transito pedonale che dalla scalinata di collegamento tra via Rubens e via Romana di Voltri prosegue in direzione Crevari, nel tratto iniziale della strada carrabile.

«Siamo molto soddisfatti dell’avvio di questi lavori molto attesi dai cittadini di Crevari e di Voltri – spiega l’assessore ai Lavori pubblici e alle Manutenzioni Massimo Ferrante – con cui andremo a mettere in sicurezza il primo tratto della strada per Crevari compresa tra via Romana di Voltri e piazza Gio Montagna. Sarà realizzata una passerella a sbalzo di oltre 80 metri a tutela del transito pedonale e, al termine di questi lavori, tutta l’arteria fino a piazza Gio Montagna sarà completamente risistemata e messa in sicurezza nel tratto stradale e pedonale. Un intervento che dà una risposta concreta alle necessità quotidiane delle persone, in linea con il nostro obiettivo – conclude l’assessore Ferrante – di aumentare la sicurezza delle infrastrutture e la qualità di vita in tutti i quartieri della città».

«Ringraziamo il Comune di Genova per questa concreta dimostrazione di vicinanza alle esigenze del nostro territorio – aggiunge il presidente del Municipio VII Ponente Matteo Frulio – I lavori permetteranno di allargare la strada, rifare la ringhiera ormai quasi totalmente ammalorata ed eliminare il dislivello pericoloso che si era venuto a creare».

Essendo la strada molto stretta ed appena sufficiente ad ospitare il transito carrabile, l’intervento prevede la realizzazione di una passerella a sbalzo lato mare, che si innesterà nel pianerottolo di arrivo della scalinata sino a raggiungere lo sviluppo di 82 metri lineari su struttura metallica a sbalzo.

I lavori, consegnati lo scorso 20 ottobre, avranno una durata prevista di 148 giorni lavorativi. La chiusura del cantiere è attesa nella seconda metà di marzo 2026. Attualmente, in via Romana di Voltri è in corso l’attività di cantierizzazione propedeutica all’inizio dei lavori veri e propri. Allo stesso tempo l’impresa aggiudicataria sta proseguendo le attività di montaggio dei ponteggi lungo via Rubens (strada Aurelia).

