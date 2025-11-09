Attualità Genova

Genova, al via la messa in sicurezza dell’inizio della strada per Crevari

Posted on Author Redazione Comment(0)

È partita in questi giorni la cantierizzazione propedeutica al via ai lavori di messa in sicurezza della strada di Crevari, nel tratto compreso tra via Romana di Voltri e piazza Gio Montagna. L’intervento finanziato dal Comune di Genova, il cui importo lavori è pari a 277.000 euro, in un quadro economico complessivo di 500.000 euro, è volto a garantire la sicurezza del transito pedonale che dalla scalinata di collegamento tra via Rubens e via Romana di Voltri prosegue in direzione Crevari, nel tratto iniziale della strada carrabile.

 

«Siamo molto soddisfatti dell’avvio di questi lavori molto attesi dai cittadini di Crevari e di Voltri – spiega l’assessore ai Lavori pubblici e alle Manutenzioni Massimo Ferrante – con cui andremo a mettere in sicurezza il primo tratto della strada per Crevari compresa tra via Romana di Voltri e piazza Gio Montagna. Sarà realizzata una passerella a sbalzo di oltre 80 metri a tutela del transito pedonale e, al termine di questi lavori, tutta l’arteria fino a piazza Gio Montagna sarà completamente risistemata e messa in sicurezza nel tratto stradale e pedonale. Un intervento che dà una risposta concreta alle necessità quotidiane delle persone, in linea con il nostro obiettivo – conclude l’assessore Ferrante – di aumentare la sicurezza delle infrastrutture e la qualità di vita in tutti i quartieri della città».

 

«Ringraziamo il Comune di Genova per questa concreta dimostrazione di vicinanza alle esigenze del nostro territorio – aggiunge il presidente del Municipio VII Ponente Matteo Frulio – I lavori permetteranno di allargare la strada, rifare la ringhiera ormai quasi totalmente ammalorata ed eliminare il dislivello pericoloso che si era venuto a creare».

 

Essendo la strada molto stretta ed appena sufficiente ad ospitare il transito carrabile, l’intervento prevede la realizzazione di una passerella a sbalzo lato mare, che si innesterà nel pianerottolo di arrivo della scalinata sino a raggiungere lo sviluppo di 82 metri lineari su struttura metallica a sbalzo.

 

I lavori, consegnati lo scorso 20 ottobre, avranno una durata prevista di 148 giorni lavorativi. La chiusura del cantiere è attesa nella seconda metà di marzo 2026. Attualmente, in via Romana di Voltri è in corso l’attività di cantierizzazione propedeutica all’inizio dei lavori veri e propri. Allo stesso tempo l’impresa aggiudicataria sta proseguendo le attività di montaggio dei ponteggi lungo via Rubens (strada Aurelia).

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Imperia e provincia

S.Stefano al Mare, revocato il divieto di balneazione nella zona della foce del S.Caterina

Posted on Author Gianluca Firpo

A seguito dei risultati delle analisi effettuate dall’ARPAL il sindaco MArcello Pallini ha revocato il divieto di balneazione nel tratto di litorale compreso tra la foce del Torrente S. Caterina e l’area antistante la Spiaggia Libera Attrezzata. La zona sopra indicata è attualmente libera dell’interdizione della balneazione. Informazioni sull'autore del post Gianluca Firpo See author's […]
Cronaca Genova

Genova, 35enne ecuadoriana aggredita dall’ex fidanzato: ricercato

Posted on Author Redazione

Una donna di 35 anni di origini ecuadoriane è stata aggredita per cause da accertare da un uomo che aveva conosciuto da poche settimane. La donna è stata ricoverata all’ospedale Villa Scassi di Genova, a dare l’allarme è stata proprio la giovane che ha raccontato alle forze dell’ordine di avere conosciuto un uomo con cui […]
Attualità Varazze

"Varazze è moda sotto le stelle"

Posted on Author Redazione

Venerdì 10 Giugno alle ore 21 in Piazza Sant’Ambrogio a Varazze, nella cornice suggestiva del cuore pulsante del Borgo, prenderà il via una serata coinvolgente. Dalla collaborazione tra Il Borgo e la Croce Rossa Italiana Comitato di Varazze nasce il progetto dello spettacolo di beneficenza ” Varazze è moda sotto le stelle”. L’ evento , […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *