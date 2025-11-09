Cosseria, auto finisce fuori strada: automobilista in codice rosso

Grave incidente a Cosseria dove un automobilista che percorreva la Sp 42 ha perso il controllo del mezzo per cause da accertare finendo fuori strada, schiantandosi contro un albero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi che hanno trasportato la vittima in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure. La Polstrada si è occupata dei rilievi.
Genova, green pass e mascherine: solo 9 multe della Municipale ieri
Sono state soltanto nove le persone multate ieri a Genova di cui 8 sanzionate perchè non indossavano regolarmente la mascherina. I controlli complessivi sono state 435. Nessun problema per quanto riguarda gli esercizi commerciali.
Ubriaco entra nell'appartamento dei profughi a Savona
SAVONA. Un nigeriano 24enne senza fissa dimora, illegalmente presente sul territorio nazionale, ieri sera è penetrato in un appartamento a Savona dove sono ospitati alcuni profughi. Gli stessi migranti presenti hanno chiamato i Carabinieri e l’uomo a quel punto si è scagliato contro i militari. E’ stato bloccato ed arrestato. Da un controllo è risultato […]
Genova, controlli antidroga dei Carabinieri: 4 arresti e 3 denunce
È di 4 arresti e 3 denunce il bilancio dei controlli dei Carabinieri nell’ambito delle operazioni volte al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Genova Centro hanno arrestato un 18enne senegalese, sorpreso in piazza della Commenda mentre cedeva una dose di crack a un altro individuo, che è […]