Calcio, Genoa e Fiorentina si sorpassano a vicenda: finisce 2-2

Comincia con un pareggio per 2-2 con la Fiorentina la gestione De Rossi dopo l’esonero di Vieira, copia incolla per quanto riguarda la Fiorentina che, dopo le nefandezze, contro LEcce e Mainz, riparte con Paolo Vanoli in panchina e un pareggio che lascia, tuttavia, la situazione inalterata con la squadra sempre ultima in classifica. Anche il Genoa non se la passa meglio, il terz’ultimo posto dietro al Parma oggi varrebbe la retrocessione in B ma i 4 punti ottenuti tra Sassuolo e Fiorentina lasciano ben sperare soprattutto perchè  si è vista una squadra viva, diversa, rispetto a quelle messe in campo da Vieira. Rossoblu e Viola sono lontani dalla guarigione ma la basi per provarci ci sono. Primo tempo nervoso caratterizzato dalle due reti: passa il Genoa al 15′: punizione di Martin e colpo di testa vincente di Ostigaard; passano 5′ e la Fiorentina trova l’1-1: su calcio d’angolo, Colombo tocca in area il pallone con il braccio provocando il penalty con cui gli ospiti pareggiano. Il primo tempo si chiude sull’1-1. La ripresa comincia con il Genoa che va vicinissimo al nuovo vantaggio dopo 4′: punizione di Martin e tocco di braccio di Ranieri: altro rigore, ma questa volta Colombo si fa parare il pallone da De Gea. Al 57′ la Viola la ribalta con Sohm che verticalizza per Piccoli che batte in diagonale Leali per il vantaggio ospite. Vantaggio che, come il primo ma a parti invertire, dura un battito di ciglia: mischione in area Viola, serie di rimpalli con i difensori toscani incapaci di allontanare il pallone che carambola sul corpo di Colombo spinto da Gea: è 2-2. Nel finale, occasioni per Piccoli e Masini: protagonisti i due portieri che hanno salvato il risultato.

Genoa-Fiorentina 2-2

Reti: 14′ Ostigard (G); 19′ Gudmundsson (F); 56′ Piccoli (F); 59′ Colombo (G)

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Thorsby, Martin (76′ Masini); Colombo (66′ Ekhator), Vitinha (76′ Carboni). All. De Rossi (in panchina Giacomazzi)

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri (61′ Viti); Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm (74′ Ndour), Fortini (61′ Parisi); Gudmundsson (74′ Dzeko), Piccoli (84′ Fazzini). All. Vanoli

Arbitro Guida

