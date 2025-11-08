Rapallo, nascondeva droga e contanti in casA: arrestato 56enne

I Carabinieri all’interno dell’abitazione di un uomo di 56 anni, di nazionalità italiana, che è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto d’armi od oggetti atti ad offendere, è stato ritrovato un manganello telescopico, droga, bilancini, attrezzature per confezionare le “dosi”, 90 grammi di hashish e circa 500 euro in contanti.

I Carabinieri osservavano l’uomo da tempo, insospettiti dai suoi movimenti. Fermato per controlli di routine, sono scattati gli approfondimenti e la perquisizione personale e della sua abitazione. Da lì il ritrovamento di droga, strumenti e manganello. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Informazioni sull'autore del post