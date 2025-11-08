Cronaca Genova e provincia

Rapallo, nascondeva droga e contanti in casA: arrestato 56enne

Posted on Author Redazione Comment(0)

I Carabinieri all’interno dell’abitazione di un uomo di 56 anni, di nazionalità italiana, che è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto d’armi od oggetti atti ad offendere, è stato ritrovato un manganello telescopico, droga, bilancini, attrezzature per confezionare le “dosi”, 90 grammi di hashish e circa 500 euro in contanti.

I Carabinieri osservavano l’uomo da tempo, insospettiti dai suoi movimenti. Fermato per controlli di routine, sono scattati gli approfondimenti e la perquisizione personale e della sua abitazione. Da lì il ritrovamento di droga, strumenti e manganello. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Genova

Genova, cade nel greto del Polcevera: salvato 36enne

Posted on Author Redazione

Intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi nel quartiere genovese di Bolzaneto dove un uomo di 36 anni è caduto nel greto del Polcevera per cause da accertare. Il giovane è stato recuperato e trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Genova. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Albisola Cronaca

Albisola, auto contro scooter questa mattina

Posted on Author Redazione

Un codice giallo e un codice verde al San Paolo Auto contro scooter sulla via Aurelia ad Albisola. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce d’Oro che hanno trasportato il conducente del mezzo a due ruote al San Paolo di Savona, la conducente dell’auto in codice verde nello stesso nosocomio. La dinamica dell’impatto è […]
Cronaca Genova In Primo Piano

ASL 3, attivo il nuovo laboratorio di analisi centralizzato all’ospedale Celesia

Posted on Author Redazione

È stata presentata questa mattina a Genova Rivarolo la nuova sede del Laboratorio di Analisi Asl3, in cui verranno processati oltre 18mila esami al giorno, provenienti dai 46 centri prelievo distribuiti sul territorio, per il potenziamento del sistema sanitario.  Nella struttura di quattrocento metri quadri viene centralizzata e ottimizzata l’attività ospedaliera di base degli ospedali […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *