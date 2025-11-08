Attualità sassello Urbe

Prosegue la campagna di vaccinazione antinfluenzale dell’ASL2: tappe a Sassello, Stella, Urbe e Pontinvrea

La quarta tappa della campagna di vaccinazione antinfluenzale su camper mobile di ASL 2 “Vicini a te, lontani dall’influenza”, toccherà i comuni di Sassello, Pontinvrea, Stella San Giovanni e Urbe

L’unità mobile porta direttamente nei comuni coinvolti dal progetto un team sanitario completo composto da medico, infermiere e autista,  attrezzature per la conservazione dei vaccini e spazio dedicato per l’osservazione post-vaccino.

Obiettivo dell’iniziativa è assicurare e garantire il diritto alla prevenzione anche nei comuni più isolati, ma anche in comuni più centrali per le persone che hanno comunque difficoltà a spostarsi.

E’ possibile ricevere la vaccinazione con accesso libero (senza prenotazione) oppure prenotandosi tramite il portale prenotovaccino.regione.liguria.it

Nel dettaglio, il giorno 11 novembre, il team di operatori medici e infermieristici di ASL 2 sarà a:

•    Sassello, dalle ore 9.30 alle 11.30, in VIALE G: MARCONI 3 presso la sede della Croce Rossa
•    Pontinvrea, dalle ore 12.00 alle 13.30, in PIAZZA BALESTRI, presso lo Chalet delle Feste
•    Stella San Giovanni, dalle ore 14.30 alle 16, in LOCALITA’ ROVIETO, 3 presso il Comune

A questo cronoprogramma si aggiunge un nuovo appuntamento: il 17 novembre dalle ore 10 alle 11.30 è prevista una seduta vaccinale sul territorio a Urbe presso l’Ambulatorio di Via Roma 85.

Le prossime date:
18 novembre: Calizzano, Bardineto, Murialdo
25 novembre: Cisano, Villanova, Ceriale
2 dicembre: Toirano, Boissano, Noli
9 dicembre: Celle Ligure, Quiliano, Spotorno
12 dicembre: Savona (tappa conclusiva)

