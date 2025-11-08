Genova, crolla albero nel quartiere di Prà: danni a linea elettrica e telefonica

Un grosso albero è caduto sulla carreggiata in Via Martiri del Turchino nel quartiere genovese di Prà. Il crollo ha causato danni a un palo della luce e della linea telefonica. Sul posto, la notte scorsa, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici di Aster Verde. Fortunatamente non si sono registrati feriti o vittime. Chiusa la strada nel tratto interessato dal crollo.

Informazioni sull'autore del post