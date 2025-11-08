Genova, cadavere ritrovato nel rio Branega: è un 33 enne marocchino

E’ di un marocchino di 33 anni il cadavere ritrovato due giorni fa nel greto del torrente Branega nel quartiere genovese di Prà. La Polizia è risalita alla sua identità grazie alle impronte digitali. Il magistrato ha disposto l’autopsia per stabilire la causa della morte.
La mappa delle biblioteche civiche nella Capitale italiana del Libro 2023
Il Ministero della Cultura ha assegnato a Genova il riconoscimento di Capitale italiana del Libro per l’anno 2023 e per questo vogliamo valorizzare il prezioso lavoro di conservazione e divulgazione del nostro patrimonio librario. Le Biblioteche Civiche del Comune di Genova conservano manoscritti, incunaboli, documenti, libri a stampa antichi e contemporanei e hanno il compito […]
A10, incidente mortale a S.Bartolomeo al Mare: auto travolge operai
C’è un morto nell’incidente autostradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla A10 all’altezza di S. Bartolomeo al Mare in direzione di Ventimiglia. Un’auto ha infatti travolto quattro operai che stavano lavorando all’interno di una galleria. La dinamica dell’impatto è al vaglio delle forze dell’ordine che stanno ricostruendo l’accaduto. Morto l’autista dell’auto mentre operai coinvolti […]
Genova, Nicola Bruzzo nuovo direttore artistico del Premio Paganini
Il Maestro Nicola Bruzzo è stato nominato dalla sindaca Silvia Salis Direttore Artistico del Concorso Internazionale di Violino “Premio Paganini” per i prossimi quattro anni. Il Maestro Bruzzo è stato confermato nel suo incarico avendo “dimostrato, nel corso dell’espletamento dell’incarico di Direttore Artistico già in precedenza ricoperto, il possesso delle doti di professionalità e competenza in campo artistico e musicale, […]