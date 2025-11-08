Genova Sport

Calcio, la Sampdoria non c’è più: perde a Venezia e precipita nell’abisso della C

ça va sans dire. La Sampdoria, come prevedibile, annega anche in Laguna contro un Venezia che supera 3-1 i blucerchiati con una facilità disarmante, ridicolizzando gli avversari soprattutto nel primo tempo. Il livello tecnico di questa Sampdoria è talmente infimo da far compassione anche alle squadre dilettantistiche al punto che l’unico motivo di interesse intorno ai blucerchiati è rilanciare il totoallenatore per capire chi rileverà prima o dopo Angelo Gregucci che, pur non avendo particolari colpe,  si sta rivelando peggiore persino di Massimo Donati. Ma si sa, questa società e specialista nello sbagliare qualsiasi scelta tecnica per cui, nel momento in cui sarebbe servito un nome forte con esperienza per risollevare la baracca si è puntato su un tecnico esordiente come Foti affiancato da una terza scelta come Gregucci che nel suo curriculum di tecnico non si è certo coperto di gloria.  La squadra veneta che non è certo il Bayern Monaco, ha impiegato poco più di mezz’ora per chiudere i conti: al 24′ la rete del vantaggio è stata firmata da Busio su assist di Doumbia, dieci minuti dopo il raddoppio di Hainaut chiude già la partita. La Sampdoria, in avvio, aveva realizzato al 6′ un goal con Depaoli annullato per fallo su Haps. I lagunari sfiorano a più riprese il terzo goal ma si accontentano quasi a non volere infierire su un avversario allo stremo. La Sampdoria ha un sussulto di orgoglio con Henderson ma è il classico fuoco di paglia spento due minuti dopo dal goal del 3-1 di Daniel Fila.

VENEZIA-SAMPDORIA 3-1

MARCATORI  24′ Busio, 34′ Hainaut; 75′ Henderson (S); 67′ Fila (V)

VENEZIA (3-5-2)
Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Franijc; Hainaut, Kike Perez, Doumbia, Busio, Haps (18′ st Sagrado); Yeboah, Adorante (18′ st Fila). A disp. Minelli, Grandi, Korac, Venturi, Bjarkason, Lella, Duncan, Sidibè, Casas. All. Stroppa.

SAMPDORIA (3-5-2)
Ghidotti; Hadzukadunic, Ferrari, Giordano; Depaoli (14′ st Venuti), Benedetti, Henderson, Barak, Ioannou (1′ st Cuni); Cherubini, Coda. A disp. Krastev, Coucke, Coubis, Ferri, Riccio, Bellemo, Vulikic, Conti, Casalino, Narro. All. All. Foti-Gregucci.

ARBITRO
Allegretta di Molfetta

