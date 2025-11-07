Genova, a Palazzo Tursi la consegna delle benemerenze sportive del CONI

Sono 85 le Benemerenze Sportive consegnate, quest’anno, dal CONI Liguria, questa sera a Palazzo Tursi, nel Salone di Rappresentanza. Stelle al Merito Sportivo, Palme al Valore Tecnico, Medaglie al Valore atletico sono il massimo riconoscimento per dirigenti, tecnici ed atleti, su assegnazione diretta del CONI Nazionale. Quest’anno per Genova e provincia i riconoscimenti, per numero e partecipazione, sono i più importanti delle 4 cerimonie che si svolgono sul territorio ligure. I riconoscimenti sono stati assegnati dal CONI e dalle Federazioni Nazionali ad atleti, dirigenti, tecnici e società sportive genovesi per importanti traguardi, benemerita attività e risultati sportivi relativi al 2023.

Alla cerimonia è intervento il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo. Presente, tra gli altri, anche il presidente del Consiglio Comunale Claudio Villa. Alla consegna è intervenuta la sindaca Silvia Salis: «Per me oggi è un’emozione particolare perché è sicuramente grazie al mio percorso nel Comitato olimpico che oggi posso accogliervi come sindaca – ha detto – sono infinitamente grata al Coni perché è la casa di tutti gli atleti, dirigenti e società».

La sindaca si è poi rivolta ai tanti giovani atleti presenti in salone: «Avete la possibilità di fare un viaggio, un percorso attraverso lo sport per fare esperienza che cambierà la vostra vita, qualcosa di incredibile – ha dichiarato – Ringrazio tutto il tessuto sportivo del territorio dirigenti e tecnici che porta avanti la grande macchina sportiva nazionale, che produce risultati incredibili a livello internazionale. Lo sport è una leva di sviluppo e di indipendenza che va associato ai giovani ma non solo: abbiamo avviato un progetto sport per gli over 65 perché lo sport deve essere anche una leva di benessere sociale». Tra i principali riconoscimenti, le stelle d’ORO a società sportive e dirigenti sono state consegnate per la Società Canottieri Genovesi Elpis a Angelo Cioncolini, Mario Franco Repetto e Sandro Tuvo. La palma d’Argento a Sergio lo Presti. Le Medaglie d’oro al Valore: nel canottaggio, ad Alessandro Calder, Lorenzo Gaione, Edoardo Rocchi, Edoardo Marchetti, Giacomo Costa come equipaggio campione del mondo di Costal Rowing quattro di coppia; nella ginnastica, a Giulia Segatori vincitrice della coppa del mondo di ginnastica ritmica esercizio d’insieme con 2 attrezzi; nel motociclismo, a Niccolò Canepa campione mondiale di velocità endurance; nel taekwondo, a Andrea Norbiato Campione Mondiale Forme-Trio.

