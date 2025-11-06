Genova, controlli degli agenti in un bar di Sampierdarena: sequestrata droga

Intorno alle 2 del mattino, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno fatto irruzione in un bar di via Sampierdarena, frequentato da una cinquantina di avventori, portando a un arresto per spaccio e a due segnalazioni amministrative per detenzione di stupefacenti.

Appena entrati nel locale, i poliziotti hanno notato un 28enne marocchino che, alla vista delle divise, ha iniziato a manifestare nervosismo. L’uomo ha tentato di liberarsi di un involucro gettandolo ai piedi di un tavolino: recuperato immediatamente, il pacchetto conteneva circa 1 grammo di 2C-B, la cosiddetta “cocaina rosa”, una sostanza sintetica allucinogena. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura per detenzione ai fini di uso personale. I controlli non si sono fermati lì. Sotto un altro tavolino, gli agenti hanno rinvenuto una seconda confezione con oltre 6 grammi della medesima sostanza. Seduti nelle vicinanze, due giovani genovesi. Uno di loro, un 26enne, ha ammesso spontaneamente la proprietà dello stupefacente, scagionando il compagno. Quest’ultimo, però, è stato trovato in possesso di una bustina nascosta nella cover del telefono, contenente una dose di cocaina tradizionale: per lui è scattata una sanzione amministrativa. L’indagine si è approfondita sul 26enne, che aveva addosso 1.300 euro in banconote di vario taglio, somma ritenuta compatibile con attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di cessione e sarà giudicato questa mattina con rito direttissimo. Entrambi i soggetti segnalati per uso personale – il 28enne marocchino e l’altro giovane – sono stati avviati alla Prefettura per il primo colloquio e l’attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa, che includono l’invito a programmi socio-riabilitativi.

